https://ria.ru/20250304/slony-2003016232.html

Премьер Мьянмы поделился с Путиным переживаниями о переданных России слонах

Премьер Мьянмы поделился с Путиным переживаниями о переданных России слонах - РИА Новости, 04.03.2025

Премьер Мьянмы поделился с Путиным переживаниями о переданных России слонах

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с президентом России Владимиром Путиным признался, что волновался за ранее переданных российской стороне слонов... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T16:56:00+03:00

2025-03-04T16:56:00+03:00

2025-03-04T17:05:00+03:00

мьянма

россия

мин аун хлайн

владимир путин

эдгард запашный

дикие животные

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с президентом России Владимиром Путиным признался, что волновался за ранее переданных российской стороне слонов из-за непривычного для них климата, но его успокоили. В январе в Большом Московском цирке прошла пресс-конференция по случаю получения цирком шести молодых слонов в подарок из Мьянмы. На пресс-конференции директор цирка Эдгард Запашный назвал этот подарок королевским и поблагодарил Мьянму, а также российский МИД и посольство РФ в Мьянме за содействие в передаче животных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что подарок сделан в ознаменование 75-летней годовщины отношений России и Мьянмы. "Уважаемый президент, вы отметили, что мы подарили шесть слонов, а эти слоны жили в нашей стране в жарком сезоне. Сейчас они живут в России, такие температуры, поэтому я волнуюсь за них, поэтому я спрашивал, как наши слоны, как они живут. Сказали: "Не волнуйтесь, они под контролем", - рассказал премьер Мьянмы в разговоре с российским президентом в Кремле.

https://ria.ru/20250304/mjanma-2002969608.html

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мьянма, россия, мин аун хлайн, владимир путин, эдгард запашный, дикие животные