Премьер Мьянмы поделился с Путиным переживаниями о переданных России слонах
Премьер Мьянмы волновался за переданных России слонах, но его успокоили
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи. 4 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи. 4 марта 2025
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с президентом России Владимиром Путиным признался, что волновался за ранее переданных российской стороне слонов из-за непривычного для них климата, но его успокоили.
В январе в Большом Московском цирке прошла пресс-конференция по случаю получения цирком шести молодых слонов в подарок из Мьянмы. На пресс-конференции директор цирка Эдгард Запашный назвал этот подарок королевским и поблагодарил Мьянму, а также российский МИД и посольство РФ в Мьянме за содействие в передаче животных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что подарок сделан в ознаменование 75-летней годовщины отношений России и Мьянмы.
"Уважаемый президент, вы отметили, что мы подарили шесть слонов, а эти слоны жили в нашей стране в жарком сезоне. Сейчас они живут в России, такие температуры, поэтому я волнуюсь за них, поэтому я спрашивал, как наши слоны, как они живут. Сказали: "Не волнуйтесь, они под контролем", - рассказал премьер Мьянмы в разговоре с российским президентом в Кремле.