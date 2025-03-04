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Премьер Мьянмы поделился с Путиным переживаниями о переданных России слонах - РИА Новости, 04.03.2025
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16:56 04.03.2025 (обновлено: 17:05 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/slony-2003016232.html
Премьер Мьянмы поделился с Путиным переживаниями о переданных России слонах
Премьер Мьянмы поделился с Путиным переживаниями о переданных России слонах - РИА Новости, 04.03.2025
Премьер Мьянмы поделился с Путиным переживаниями о переданных России слонах
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с президентом России Владимиром Путиным признался, что волновался за ранее переданных российской стороне слонов... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:56:00+03:00
2025-03-04T17:05:00+03:00
мьянма
россия
мин аун хлайн
владимир путин
эдгард запашный
дикие животные
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с президентом России Владимиром Путиным признался, что волновался за ранее переданных российской стороне слонов из-за непривычного для них климата, но его успокоили. В январе в Большом Московском цирке прошла пресс-конференция по случаю получения цирком шести молодых слонов в подарок из Мьянмы. На пресс-конференции директор цирка Эдгард Запашный назвал этот подарок королевским и поблагодарил Мьянму, а также российский МИД и посольство РФ в Мьянме за содействие в передаче животных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что подарок сделан в ознаменование 75-летней годовщины отношений России и Мьянмы. "Уважаемый президент, вы отметили, что мы подарили шесть слонов, а эти слоны жили в нашей стране в жарком сезоне. Сейчас они живут в России, такие температуры, поэтому я волнуюсь за них, поэтому я спрашивал, как наши слоны, как они живут. Сказали: "Не волнуйтесь, они под контролем", - рассказал премьер Мьянмы в разговоре с российским президентом в Кремле.
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мьянма, россия, мин аун хлайн, владимир путин, эдгард запашный, дикие животные
Мьянма, Россия, Мин Аун Хлайн, Владимир Путин, Эдгард Запашный, Дикие животные
Премьер Мьянмы поделился с Путиным переживаниями о переданных России слонах

Премьер Мьянмы волновался за переданных России слонах, но его успокоили

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи. 4 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи. 4 марта 2025
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с президентом России Владимиром Путиным признался, что волновался за ранее переданных российской стороне слонов из-за непривычного для них климата, но его успокоили.
В январе в Большом Московском цирке прошла пресс-конференция по случаю получения цирком шести молодых слонов в подарок из Мьянмы. На пресс-конференции директор цирка Эдгард Запашный назвал этот подарок королевским и поблагодарил Мьянму, а также российский МИД и посольство РФ в Мьянме за содействие в передаче животных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что подарок сделан в ознаменование 75-летней годовщины отношений России и Мьянмы.
"Уважаемый президент, вы отметили, что мы подарили шесть слонов, а эти слоны жили в нашей стране в жарком сезоне. Сейчас они живут в России, такие температуры, поэтому я волнуюсь за них, поэтому я спрашивал, как наши слоны, как они живут. Сказали: "Не волнуйтесь, они под контролем", - рассказал премьер Мьянмы в разговоре с российским президентом в Кремле.
Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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МьянмаРоссияМин Аун ХлайнВладимир ПутинЭдгард ЗапашныйДикие животные
 
 
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