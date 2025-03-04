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Тульская команда "АКМ-следж" победила на Чемпионате России по следж-хоккею
Тульская команда "АКМ-следж" победила на Чемпионате России по следж-хоккею - РИА Новости, 05.03.2025
Тульская команда "АКМ-следж" победила на Чемпионате России по следж-хоккею
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил хоккеистов "АКМ-следж" , которые в четвертом матче финальной серии одержали победу на Чемпионате России по... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-04T22:10:00+03:00
2025-03-04T22:10:00+03:00
2025-03-05T09:46:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил хоккеистов "АКМ-следж" , которые в четвертом матче финальной серии одержали победу на Чемпионате России по следж-хоккею, сообщает пресс-служба облправительства. Финальные игры чемпионата завершились во вторник в Алексине, в турнире принимали участие 8 команд. За золотые медали боролись "АКМ-следж" (Тула) и "Югра" (Ханты-Мансийск). Финальная серия проходила до трех побед. В четвертом матче серии тульские хоккеисты одержали победу со счетом 4:1. "На протяжении последних нескольких дней мы наблюдали действительно яркие спортивные баталии. Наша команда проявила настоящий бойцовский характер и отстояла престиж тульской хоккейной школы. Это результат упорных тренировок, высокого мастерства и воли к победе. Спасибо за тот праздник спорта, который нам подарили", - приводятся в сообщении слова Миляева. Губернатор отметил, что хоккей в Тульской области прошел стремительный путь развития и вышел на качественно новый уровень. За 5 лет в регионе сформированы полноценные системы подготовки хоккеистов от начального уровня до команды Всероссийской хоккейной лиги, создана необходимая инфраструктура. В пресс-службе напомнили, что губернатор Тульской области возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" и рабочую группу по подготовке Совета по спорту при президенте России, одной из ключевых тем которого станет развитие адаптивного спорта.
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спорт, тульская область, россия, дмитрий миляев, следж-хоккей
Тульская область, Спорт, Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев, Следж-хоккей
Тульская команда "АКМ-следж" победила на Чемпионате России по следж-хоккею
Миляев поздравил тульских следж-хоккеистов с победой на Чемпионате России
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил хоккеистов "АКМ-следж" , которые в четвертом матче финальной серии одержали победу на Чемпионате России по следж-хоккею, сообщает пресс-служба облправительства.
Финальные игры чемпионата завершились во вторник в Алексине, в турнире принимали участие 8 команд. За золотые медали боролись "АКМ-следж" (Тула) и "Югра" (Ханты-Мансийск). Финальная серия проходила до трех побед. В четвертом матче серии тульские хоккеисты одержали победу со счетом 4:1.
"На протяжении последних нескольких дней мы наблюдали действительно яркие спортивные баталии. Наша команда проявила настоящий бойцовский характер и отстояла престиж тульской хоккейной школы. Это результат упорных тренировок, высокого мастерства и воли к победе. Спасибо за тот праздник спорта, который нам подарили", - приводятся в сообщении слова Миляева.
Губернатор отметил, что хоккей в Тульской области прошел стремительный путь развития и вышел на качественно новый уровень. За 5 лет в регионе сформированы полноценные системы подготовки хоккеистов от начального уровня до команды Всероссийской хоккейной лиги, создана необходимая инфраструктура.
В пресс-службе напомнили, что губернатор Тульской области возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" и рабочую группу по подготовке Совета по спорту при президенте России, одной из ключевых тем которого станет развитие адаптивного спорта.