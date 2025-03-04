https://ria.ru/20250304/sk-2002979871.html
СК возбудил дело после отравления троих детей в Волоколамске
СК возбудил дело после отравления троих детей в Волоколамске - РИА Новости, 04.03.2025
СК возбудил дело после отравления троих детей в Волоколамске
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после отравления неизвестным веществом троих детей в Волоколамске, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:45:00+03:00
2025-03-04T14:45:00+03:00
2025-03-04T14:45:00+03:00
происшествия
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волоколамск
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после отравления неизвестным веществом троих детей в Волоколамске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что трое детей попали в больницу с отравлением неизвестным веществом в Волоколамске, следователи организовали проверку. Как уточнялось в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, госпитализированы 8-летний мальчик и две 17-летние девушки, при осмотре квартиры утечек газа, каких-либо ядовитых или химических веществ не обнаружено, у детей взят предварительный токсикологический анализ. "По результатам доследственной проверки следователем ГСУ СК России по Московской области по факту произошедшего с несовершеннолетними возбуждено уголовное дело (статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Во вторник следователи и криминалисты с участием специалистов пожарно-технической и газовой служб проведут осмотр места происшествия, по результатам которого назначат комплекс судебных экспертиз.
https://ria.ru/20250304/sk-2002947399.html
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происшествия, россия, волоколамск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Волоколамск, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после отравления троих детей в Волоколамске
После отравления троих детей в Волоколамске неизвестным веществом возбудили дело