Рейтинг@Mail.ru
В СК озвучили версию убийства главы Завьяловского района Алтая - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 04.03.2025 (обновлено: 17:22 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/sk-2002963281.html
В СК озвучили версию убийства главы Завьяловского района Алтая
В СК озвучили версию убийства главы Завьяловского района Алтая - РИА Новости, 04.03.2025
В СК озвучили версию убийства главы Завьяловского района Алтая
Поводом совершения убийства главы Завьяловского района Алтайского края мог послужить конфликт вокруг руководящей должности местного лечебно-оздоровительного... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:50:00+03:00
2025-03-04T17:22:00+03:00
происшествия
завьяловский район
следственный комитет россии (ск рф)
николай онищенко
убийство главы района на алтае
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002975487_4:0:1270:712_1920x0_80_0_0_e0b69cce32858a5a63ac4725fdb01460.jpg
БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Поводом совершения убийства главы Завьяловского района Алтайского края мог послужить конфликт вокруг руководящей должности местного лечебно-оздоровительного комплекса, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону."Поводом совершения убийства мог послужить конфликт по поводу отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса. По поручению руководителя следственного управления уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел", - говорится в сообщении.Ранее со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщалось, что в качестве подозреваемого в убийстве главы Завьяловского района задержан руководитель МУП Анатолий Фенин. Согласно данным из открытых источников, Фенин является руководителем МУП "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района".Предварительно установлено, что во вторник при выходе из кафе в селе Завьялово из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района. Возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела. По его поручению на месте происшествия работает территориальный прокурор.
https://ria.ru/20250304/raschlenenie-2002951719.html
https://ria.ru/20250304/altaj-2002937933.html
завьяловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002975487_162:0:1111:712_1920x0_80_0_0_a90be30c5e68e92c8a4d8bf8f103be89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, завьяловский район, следственный комитет россии (ск рф), николай онищенко, убийство главы района на алтае
Происшествия, Завьяловский район, Следственный комитет России (СК РФ), Николай Онищенко, Убийство главы района на Алтае
В СК озвучили версию убийства главы Завьяловского района Алтая

СК: мотивом убийства главы района на Алтае мог стать конфликт из-за должности

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияНападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко
Нападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Нападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Поводом совершения убийства главы Завьяловского района Алтайского края мог послужить конфликт вокруг руководящей должности местного лечебно-оздоровительного комплекса, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
"Поводом совершения убийства мог послужить конфликт по поводу отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса. По поручению руководителя следственного управления уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел", - говорится в сообщении.
Допрос подозреваемых в резонансном убийстве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Полиция показала кадры после резонансного убийства в Ленинградской области
Вчера, 13:15
Ранее со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщалось, что в качестве подозреваемого в убийстве главы Завьяловского района задержан руководитель МУП Анатолий Фенин. Согласно данным из открытых источников, Фенин является руководителем МУП "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района".
Предварительно установлено, что во вторник при выходе из кафе в селе Завьялово из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района. Возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела. По его поручению на месте происшествия работает территориальный прокурор.
Нападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В силовых структурах рассказали подробности убийства главы района на Алтае
Вчера, 12:28
 
ПроисшествияЗавьяловский районСледственный комитет России (СК РФ)Николай ОнищенкоУбийство главы района на Алтае
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала