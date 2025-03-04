https://ria.ru/20250304/sk-2002963281.html

В СК озвучили версию убийства главы Завьяловского района Алтая

В СК озвучили версию убийства главы Завьяловского района Алтая - РИА Новости, 04.03.2025

В СК озвучили версию убийства главы Завьяловского района Алтая

Поводом совершения убийства главы Завьяловского района Алтайского края мог послужить конфликт вокруг руководящей должности местного лечебно-оздоровительного... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T13:50:00+03:00

2025-03-04T13:50:00+03:00

2025-03-04T17:22:00+03:00

происшествия

завьяловский район

следственный комитет россии (ск рф)

николай онищенко

убийство главы района на алтае

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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Поводом совершения убийства главы Завьяловского района Алтайского края мог послужить конфликт вокруг руководящей должности местного лечебно-оздоровительного комплекса, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону."Поводом совершения убийства мог послужить конфликт по поводу отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса. По поручению руководителя следственного управления уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел", - говорится в сообщении.Ранее со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщалось, что в качестве подозреваемого в убийстве главы Завьяловского района задержан руководитель МУП Анатолий Фенин. Согласно данным из открытых источников, Фенин является руководителем МУП "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района".Предварительно установлено, что во вторник при выходе из кафе в селе Завьялово из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района. Возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела. По его поручению на месте происшествия работает территориальный прокурор.

https://ria.ru/20250304/raschlenenie-2002951719.html

https://ria.ru/20250304/altaj-2002937933.html

завьяловский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, завьяловский район, следственный комитет россии (ск рф), николай онищенко, убийство главы района на алтае