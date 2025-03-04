В СК озвучили версию убийства главы Завьяловского района Алтая
СК: мотивом убийства главы района на Алтае мог стать конфликт из-за должности
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияНападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Нападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко
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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Поводом совершения убийства главы Завьяловского района Алтайского края мог послужить конфликт вокруг руководящей должности местного лечебно-оздоровительного комплекса, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
"Поводом совершения убийства мог послужить конфликт по поводу отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса. По поручению руководителя следственного управления уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел", - говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщалось, что в качестве подозреваемого в убийстве главы Завьяловского района задержан руководитель МУП Анатолий Фенин. Согласно данным из открытых источников, Фенин является руководителем МУП "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района".
Предварительно установлено, что во вторник при выходе из кафе в селе Завьялово из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района. Возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела. По его поручению на месте происшествия работает территориальный прокурор.