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В Нижнем Новгороде ребенок отравился наркотиками - РИА Новости, 04.03.2025
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13:04 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/sk-2002947399.html
В Нижнем Новгороде ребенок отравился наркотиками
В Нижнем Новгороде ребенок отравился наркотиками - РИА Новости, 04.03.2025
В Нижнем Новгороде ребенок отравился наркотиками
Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде после отравления полуторагодовалого ребенка наркотиками, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:04:00+03:00
2025-03-04T13:04:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде после отравления полуторагодовалого ребенка наркотиками, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Первого марта из квартиры, расположенной в Нижнем Новгороде, в инфекционную больницу с признаками отравления наркотическим веществом была доставлена полуторагодовалая девочка. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств)", - говорится в сообщении. Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего, а также проверяют условия жизни и воспитания ребенка в семье. В свою очередь прокуратура Нижегородской области организовала проверку, в раках которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986192602.html
нижний новгород
россия
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происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде ребенок отравился наркотиками

В Нижнем Новгороде полуторагодовалая девочка отравилась наркотиками

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде после отравления полуторагодовалого ребенка наркотиками, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Первого марта из квартиры, расположенной в Нижнем Новгороде, в инфекционную больницу с признаками отравления наркотическим веществом была доставлена полуторагодовалая девочка. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств)", - говорится в сообщении.
Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего, а также проверяют условия жизни и воспитания ребенка в семье.
В свою очередь прокуратура Нижегородской области организовала проверку, в раках которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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ПроисшествияНижний НовгородРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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