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В Нижнем Новгороде ребенок отравился наркотиками
В Нижнем Новгороде ребенок отравился наркотиками - РИА Новости, 04.03.2025
В Нижнем Новгороде ребенок отравился наркотиками
Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде после отравления полуторагодовалого ребенка наркотиками, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:04:00+03:00
2025-03-04T13:04:00+03:00
2025-03-04T13:04:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде после отравления полуторагодовалого ребенка наркотиками, сообщило региональное следственное управление СК РФ. "Первого марта из квартиры, расположенной в Нижнем Новгороде, в инфекционную больницу с признаками отравления наркотическим веществом была доставлена полуторагодовалая девочка. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств)", - говорится в сообщении. Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего, а также проверяют условия жизни и воспитания ребенка в семье. В свою очередь прокуратура Нижегородской области организовала проверку, в раках которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986192602.html
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происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде ребенок отравился наркотиками
В Нижнем Новгороде полуторагодовалая девочка отравилась наркотиками