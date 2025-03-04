Главе "ЕРСМ Сибири" Безрукову в третий раз продлили арест
Суд в Красноярске продлил арест главе "ЕРСМ Сибири" Безрукову до 3 мая
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 мар – РИА Новости. Главе "ЕРСМ Сибири" Роману Безрукову в третий раз продлили арест на два месяца - до 3 мая, Безруков подозревается в хищениях при строительстве объектов Минобороны РФ, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов.
"Железнодорожный районный суд Красноярска продлил меру пресечения в виде содержания под стражей генеральному директору "ЕРСМ Сибири" Роману Безрукову на 2 месяца - до 3 мая 2025 (года) включительно", - говорится в сообщении.
Суд продлил арест экс-мэру Избербаша
28 февраля, 02:36
Безрукова задержали в Красноярске в сентябре 2024 года по обвинению в хищении совместно с неустановленными лицами при строительстве объекта Минобороны РФ в Хабаровском крае. В пресс-службе судов называли сумму хищения в 900 миллионов рублей. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости о сумме в чуть более 2,5 миллиарда рублей.
По словам собеседника агентства, в 2020 году Минобороны РФ заключило контракт с государственным предприятием на строительство центра управления связи в Хабаровском крае. В 2021 году генеральный подрядчик заключил договор с ООО "ЕРСМ Сибири", которое обязалось выполнить проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы. По версии следствия, Безруков не собирался выполнять обязательства и вместе с неустановленными лицами вывел свыше 2,5 миллиарда рублей через подконтрольные банковские счета под видом закупок материалов.
Подрядчика, строившего фортификации в Курской области, арестовали
28 февраля, 13:47