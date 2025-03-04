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Главе "ЕРСМ Сибири" Безрукову в третий раз продлили арест - РИА Новости, 04.03.2025
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06:01 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/sibir-2002882883.html
Главе "ЕРСМ Сибири" Безрукову в третий раз продлили арест
Главе "ЕРСМ Сибири" Безрукову в третий раз продлили арест - РИА Новости, 04.03.2025
Главе "ЕРСМ Сибири" Безрукову в третий раз продлили арест
Главе "ЕРСМ Сибири" Роману Безрукову в третий раз продлили арест на два месяца - до 3 мая, Безруков подозревается в хищениях при строительстве объектов... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T06:01:00+03:00
2025-03-04T06:01:00+03:00
происшествия
красноярск
хабаровский край
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КРАСНОЯРСК, 4 мар – РИА Новости. Главе "ЕРСМ Сибири" Роману Безрукову в третий раз продлили арест на два месяца - до 3 мая, Безруков подозревается в хищениях при строительстве объектов Минобороны РФ, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов. "Железнодорожный районный суд Красноярска продлил меру пресечения в виде содержания под стражей генеральному директору "ЕРСМ Сибири" Роману Безрукову на 2 месяца - до 3 мая 2025 (года) включительно", - говорится в сообщении. Безрукова задержали в Красноярске в сентябре 2024 года по обвинению в хищении совместно с неустановленными лицами при строительстве объекта Минобороны РФ в Хабаровском крае. В пресс-службе судов называли сумму хищения в 900 миллионов рублей. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости о сумме в чуть более 2,5 миллиарда рублей. По словам собеседника агентства, в 2020 году Минобороны РФ заключило контракт с государственным предприятием на строительство центра управления связи в Хабаровском крае. В 2021 году генеральный подрядчик заключил договор с ООО "ЕРСМ Сибири", которое обязалось выполнить проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы. По версии следствия, Безруков не собирался выполнять обязательства и вместе с неустановленными лицами вывел свыше 2,5 миллиарда рублей через подконтрольные банковские счета под видом закупок материалов.
https://ria.ru/20250228/arest-2002086280.html
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происшествия, красноярск, хабаровский край, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Красноярск, Хабаровский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Главе "ЕРСМ Сибири" Безрукову в третий раз продлили арест

Суд в Красноярске продлил арест главе "ЕРСМ Сибири" Безрукову до 3 мая

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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КРАСНОЯРСК, 4 мар – РИА Новости. Главе "ЕРСМ Сибири" Роману Безрукову в третий раз продлили арест на два месяца - до 3 мая, Безруков подозревается в хищениях при строительстве объектов Минобороны РФ, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов.
"Железнодорожный районный суд Красноярска продлил меру пресечения в виде содержания под стражей генеральному директору "ЕРСМ Сибири" Роману Безрукову на 2 месяца - до 3 мая 2025 (года) включительно", - говорится в сообщении.
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Безрукова задержали в Красноярске в сентябре 2024 года по обвинению в хищении совместно с неустановленными лицами при строительстве объекта Минобороны РФ в Хабаровском крае. В пресс-службе судов называли сумму хищения в 900 миллионов рублей. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости о сумме в чуть более 2,5 миллиарда рублей.
По словам собеседника агентства, в 2020 году Минобороны РФ заключило контракт с государственным предприятием на строительство центра управления связи в Хабаровском крае. В 2021 году генеральный подрядчик заключил договор с ООО "ЕРСМ Сибири", которое обязалось выполнить проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы. По версии следствия, Безруков не собирался выполнять обязательства и вместе с неустановленными лицами вывел свыше 2,5 миллиарда рублей через подконтрольные банковские счета под видом закупок материалов.
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