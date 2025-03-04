Развод, условка и смерть: что стало со звездами "Последнего героя"
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Они ели рис по граммам и спали под звездами, пока страна прилипала к экранам. Первый сезон подарил нам героев, но жизнь после острова оказалась жестче джунглей. Кто-то выстоял, кто-то сломался, а кто-то канул в Лету. Семь историй о том, что было после финальных титров.
Выжить под взглядом Бодрова
"Последний герой" в 2001 году ворвался на экраны и стал легендой российского ТВ. Первый сезон снимали на островах Панамы, где участники 39 дней боролись за выживание, а Сергей Бодров-младший задавал тон своими фирменными фразами.
Сергей Бодров-младший
Шоу о выживании, взятое из шведского формата, притягивало миллионы зрителей. Кто-то из героев забрал славу, кто-то — горький опыт. Рассказываем, как сложилась жизнь семерки самых ярких участников и где они сейчас.
Надежда Семенова
Надежда Семенова на острове голодала, но до финала не дошла. Стоматолог из Балашихи, она тогда управляла своей клиникой и несла в шоу зубоврачебный прагматизм. Ее фраза про 45 граммов риса в день — минимум, что давали медики, если еды не хватало, — звучали мрачно, но правда: медики следили за каждым. После проекта Надежда не гналась за камерами — выбрала тихую жизнь. Сегодня ей за 50, она увлечена садом, лыжами, верой и радуется внукам с крестниками.
© Getty Images / Kike CalvoОстрова Панамы
© Getty Images / Kike Calvo
Острова Панамы
Семенова дала интервью стоматологическому порталу "Дентал Гуру" в 2020 году, где назвала шоу "лучшей проверкой характера". Она рассказала, как голод на острове научил ее ценить еду: "После Панамы я два месяца ела только супы — желудок не принимал твердое". Надежда вспомнила, что ее зубоврачебный опыт помогал чистить кокосы — "работала как стоматолог с бормашиной". Это был редкий случай, когда она публично заговорила о "Последнем герое", подчеркивая, что проект закалил ее не хуже лыжных трасс.
Сергей Терещенко
Сергей Терещенко на острове сбросил лишнее и выжал из шоу максимум. Бывший штангист, он после проекта рванул в сериалы — "СашаТаня", "ЧОП" — и закрепился как гора мускулов с доброй душой. Голодные дни в Панаме помогли ему перезапустить тело, а спорт сделал его "сильнейшим человеком России" в 2000-х. Сейчас Сергею за 50, он живет в Москве, растит двух сыновей и снимается там, где нужны крепкие плечи.
Терещенко запустил фитнес-марафон "Отцы в деле" для мужчин за 40 в 2023 году. Идея родилась из его опыта на шоу: "Голод и жара сделали меня легче, а штанга — сильнее". Он собрал онлайн-группу из 200 человек, учил поднимать гантели и воспитывать сыновей. В интервью "Спорт-Экспресс" Сергей хвалился: "Мои мальчишки уже тягают железо со мной". Марафон шел три месяца, и Терещенко до сих пор ведет его чат — мускулы в деле, как и обещал.
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТКадр из сериала "СашаТаня"
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
Кадр из сериала "СашаТаня"
Наталья Тэн
Наталья Тэн до острова бросила медицину ради сцены — играла у Виктюка, мелькала в клипах "Калинова моста". В первом сезоне она почти дотянула до финала, но удача отвернулась. После шоу Наталья не растерялась: снималась в сериалах, окончила ВГИК как режиссер и строила карьеру без громких афиш. Ее голос до сих пор звучит в телефильмах — "Мафия — дело семейное", "Шеф". Сегодня ей 50, живет в Москве, дружит с Гомес и Модестовой из той же островной команды.
Тэн сняла короткометражку "Городской остров" в 2019 году — 15 минут о женщине, выживающей в бетонных джунглях Москвы. Фильм показали на фестивале "Кино без барьеров", и Наталья призналась: "Панама научила меня видеть испытания везде". Картина собрала пару наград за атмосферу, а Тэн назвала ее "приветом из 2001-го". Это был ее режиссерский дебют после ВГИКа, и критики отметили: в кадре чувствуется ее театральная душа.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВыступление российской музыкальной фолк-рок группы "Калинов мост"
Выступление российской музыкальной фолк-рок группы "Калинов мост"
Инна Гомес
Инна Гомес в 30 лет шагнула на остров с багажом телеведущей — "Позвоните Кузе" в 1998-м уже сделало ее знакомой. Фамилия — подарок от испанского мужа, с которым она рассталась в 90-х. "Последний герой" подкинул ей славы: 30 ролей в кино, от "Каменской" до "Солдат", и фотосессии в глянце. Потом Инна ушла в тень — родила двух дочек, занялась благотворительностью для сирот. Сейчас ей 55, живет в Москве, избегает сплетен и держит семью подальше от камер.
Актриса Инна Гомес
В феврале 2024 года Гомес стала амбассадором фонда "Дети войны" — помогает семьям, чьи дети пострадали от конфликтов. Она организовала сбор на 2 миллиона рублей для беженцев, сама вручила посылки в Подмосковье. В соцсетях Инна написала: "Дети — это главное, остальное подождет". Ее благотворительный путь начался еще после шоу, но этот проект — самый громкий за последние годы. Камеры ее почти не ловят, но дело говорит само за себя.
Анна Модестова
Анна Модестова до шоу вела уроки в младших классах. На острове она нашла любовь — Сергея Сакина, вышла за него замуж прямо там, среди пальм.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики начальных классов перед началом торжественной линейки
Ученики начальных классов перед началом торжественной линейки
Модестову звали в четвертый сезон "Последнего героя" в 2003 году, но она отказалась. "Сын был важнее", — вспоминала Анна в редком интервью друзьям в 2010-м. После развода с Сакиным она растила мальчика одна, работала в школе и избегала шоу-бизнеса. Ее знакомые рассказывали: "Аня сказала, что одного острова в жизни хватит". Это решение стало для нее точкой — слава осталась в прошлом, а тихая жизнь победила.
Сергей Сакин
Сергей Сакин и Анна Модестова начали встречаться еще до острова, а свадьба в Панаме стала хитом сезона. Но жизнь после шоу пошла под откос: зависимость, развод, безденежье — несмотря на работу на ТВ. Он написал книгу "Последний герой. Как все было", пытался встать на ноги, но в 2017-м пропал. В 2018-м его нашли мертвым в лесу под Мышкиным — остановка сердца в 40 лет. Финал стал печальным эхом его бунтарской натуры.
Вид набережной города Мышкин
Друзья Сакина собрали его черновики и выпустили сборник "Островной дневник" 2022 году — заметки о "Последнем герое" и жизни после. Там он писал: "Остров был проще, чем Москва". Книгу продавали тиражом 500 экземпляров, деньги ушли на благотворительность. Один из друзей, Алексей, говорил: "Сергей хотел бы, чтобы его помнили так".
Победитель - Сергей Одинцов
Сергей Одинцов — таможенник из Курска — забрал победу в первом сезоне. Чечня в 1994-м, штурм Грозного — его армейский опыт помог выстоять на острове и взять 3 миллиона рублей. На выигрыш он купил квартиру и машину, открыл кафе, но пожар его спалил. В 2018-м Одинцов попал в переплет — сбил инспектора ГИБДД, получил условный срок. Сейчас ему 49, живет в Нижнем Новгороде, тренирует людей и держится подальше от шоу.
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкСолдаты федеральных войск РФ у разбитых танков в разрушенном после штурма Грозном
Солдаты федеральных войск РФ у разбитых танков в разрушенном после штурма Грозном
В подкасте "Выжить любой ценой" в 2023 году, он рассказал, как скучает по закатам в Панаме: "Там было тихо, а здесь — суета". Сергей вспомнил, как на острове ловил рыбу голыми руками и спал под звездами — это до сих пор его "лучшая медитация". Он признался, что победа дала ему не только деньги, но и привычку к тишине. Слушатели подкаста (10 тысяч просмотров) отметили: "Одинцов — человек из другой жизни".