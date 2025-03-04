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Оппозиция в парламенте Сербии вновь применила пиротехнику - РИА Новости, 04.03.2025
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16:29 04.03.2025 (обновлено: 18:22 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/serbiya-2003008326.html
Оппозиция в парламенте Сербии вновь применила пиротехнику
Оппозиция в парламенте Сербии вновь применила пиротехнику - РИА Новости, 04.03.2025
Оппозиция в парламенте Сербии вновь применила пиротехнику
Депутаты сербской оппозиции снова применили пиротехнику в скупщине (парламенте) Сербии в попытке сорвать парламентское заседание, трансляция ведется на сайте... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:29:00+03:00
2025-03-04T18:22:00+03:00
сербия
в мире
александр вучич
сербская прогрессивная партия (спп)
александр вулин
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БЕЛГРАД, 4 мар — РИА Новости. Депутаты сербской оппозиции снова применили пиротехнику в скупщине (парламенте) Сербии в попытке сорвать парламентское заседание, трансляция ведется на сайте заксобрания.Скупщина во вторник начала первое заседание весенней сессии. В принятой депутатами повестке около 50 пунктов, основной из которых — поправки к закону об образовании из-за массовых акций протеста после гибели 15 человек 1 ноября при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Оппозиция настаивала, чтобы обсуждение вопроса высшего образования было единственным в повестке, депутаты достали антиправительственные плакаты, встали со своих мест, зажгли фаеры, произошла потасовка с членами правящей коалиции и службой безопасности.После 14:00 (16:00 мск) стоящие в центре зала депутаты оппозиции активировали и бросили в сторону президиума несколько дымовых шашек, часть им бросили обратно члены правящей коалиции. Оппоненты власти после этого снова зажгли фаеры и активировали огнетушитель, зал заседаний заволокло дымом, они также бросались яйцами и петардами в сторону президиума.&quot;Посмотрите, куда вы целились петардой. В сербский флаг!&quot; — показала спикер парламента Ана Бранбич отметину от петарды на стене рядом с флагом над головами президиума скупщины.Она отметила, что количества брошенных в нее с коллегами оппозиционерами яиц хватило бы на питание сотни малоимущих семей. Спикер продолжила заседание несмотря на постоянный шум, свист и выкрики оппозиции.Первый вице-премьер и глава Минфина Синиша Мали опубликовал в соцсетях видео из президиума в скупщине, где продолжает работу с членами кабмина, обсыпанный порошком огнетушителя и остатками пиротехники. На видео они с вице-премьером Александром Вулиным улыбаются и продолжают участвовать в заседании, несмотря на шум и беспорядок вокруг.Спикер продолжила заседание, несмотря на постоянный шум, свист и выкрики оппозиции.Оппозиционные депутаты затем внесли в зал заседаний символ протестов — белое полотнище с окровавленной ладонью — и развернули транспаранты.Председатель скупщины заявила, что три женщины-депутата пострадали при потасовке в зале заседаний. По ее словам, депутату Соне Илич на восьмом месяце беременности из-за шума и дыма стало плохо, под угрозой оказались "она и ребенок". Ясмина Каранац получила травму головы, в которую попала петарда. У ее коллеги, 64-летней Ясмины Обрадович из правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), произошел инсульт, и сейчас врачи "борются за ее жизнь". Президент Сербии Александр Вучич посетил пострадавшую в больнице.Несмотря на шум и беспорядок, первый вице-премьер и министр финансов Синиша Мали озвучил предложения по поправкам в закон о высшем образовании, которые предполагают увеличение финансирования госвузов, зарплат преподавателей на 16% и компенсацию из бюджета 50% стоимости обучения студентам.
https://ria.ru/20250304/serbiya-2002976463.html
https://ria.ru/20250301/serbija-2002454042.html
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Потасовка в парламенте Сербии
Потасовка произошла в парламенте Сербии, оппозиция зажгла фаеры прямо в зале заседаний, а спикера Ану Брнабич облили водой
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сербия, в мире, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп), александр вулин
Сербия, В мире, Александр Вучич, Сербская прогрессивная партия (СПП), Александр Вулин
Оппозиция в парламенте Сербии вновь применила пиротехнику

Оппозиция в парламенте Сербии вновь применила пиротехнику, срывая заседание

© РТСПотасовка в парламенте Сербии
Потасовка в парламенте Сербии - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РТС
Потасовка в парламенте Сербии
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БЕЛГРАД, 4 мар — РИА Новости. Депутаты сербской оппозиции снова применили пиротехнику в скупщине (парламенте) Сербии в попытке сорвать парламентское заседание, трансляция ведется на сайте заксобрания.
Скупщина во вторник начала первое заседание весенней сессии. В принятой депутатами повестке около 50 пунктов, основной из которых — поправки к закону об образовании из-за массовых акций протеста после гибели 15 человек 1 ноября при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Оппозиция настаивала, чтобы обсуждение вопроса высшего образования было единственным в повестке, депутаты достали антиправительственные плакаты, встали со своих мест, зажгли фаеры, произошла потасовка с членами правящей коалиции и службой безопасности.
Потасовка в парламенте Сербии - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
При потасовке в парламенте Сербии пострадали три депутата
Вчера, 14:31
После 14:00 (16:00 мск) стоящие в центре зала депутаты оппозиции активировали и бросили в сторону президиума несколько дымовых шашек, часть им бросили обратно члены правящей коалиции. Оппоненты власти после этого снова зажгли фаеры и активировали огнетушитель, зал заседаний заволокло дымом, они также бросались яйцами и петардами в сторону президиума.
«

"Посмотрите, куда вы целились петардой. В сербский флаг!" — показала спикер парламента Ана Бранбич отметину от петарды на стене рядом с флагом над головами президиума скупщины.

Она отметила, что количества брошенных в нее с коллегами оппозиционерами яиц хватило бы на питание сотни малоимущих семей. Спикер продолжила заседание несмотря на постоянный шум, свист и выкрики оппозиции.
Первый вице-премьер и глава Минфина Синиша Мали опубликовал в соцсетях видео из президиума в скупщине, где продолжает работу с членами кабмина, обсыпанный порошком огнетушителя и остатками пиротехники. На видео они с вице-премьером Александром Вулиным улыбаются и продолжают участвовать в заседании, несмотря на шум и беспорядок вокруг.
Спикер продолжила заседание, несмотря на постоянный шум, свист и выкрики оппозиции.
Оппозиционные депутаты затем внесли в зал заседаний символ протестов — белое полотнище с окровавленной ладонью — и развернули транспаранты.
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1 марта, 14:38
Председатель скупщины заявила, что три женщины-депутата пострадали при потасовке в зале заседаний. По ее словам, депутату Соне Илич на восьмом месяце беременности из-за шума и дыма стало плохо, под угрозой оказались "она и ребенок". Ясмина Каранац получила травму головы, в которую попала петарда. У ее коллеги, 64-летней Ясмины Обрадович из правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), произошел инсульт, и сейчас врачи "борются за ее жизнь". Президент Сербии Александр Вучич посетил пострадавшую в больнице.
Несмотря на шум и беспорядок, первый вице-премьер и министр финансов Синиша Мали озвучил предложения по поправкам в закон о высшем образовании, которые предполагают увеличение финансирования госвузов, зарплат преподавателей на 16% и компенсацию из бюджета 50% стоимости обучения студентам.
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