https://ria.ru/20250304/serbiya-2002966878.html

В парламенте Сербии произошла потасовка

В парламенте Сербии произошла потасовка - РИА Новости, 04.03.2025

В парламенте Сербии произошла потасовка

В скупщине (парламенте) Сербии произошла потасовка, оппозиция зажгла в зале заседаний фаеры, трансляция ведется на сайте заксобрания. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:02:00+03:00

2025-03-04T14:02:00+03:00

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БЕЛГРАД, 4 мар — РИА Новости. В скупщине (парламенте) Сербии произошла потасовка, оппозиция зажгла в зале заседаний фаеры, трансляция ведется на сайте заксобрания. Скупщина сегодня начала первое заседание весенней сессии. Депутаты приняли повестку, в которой около 50 пунктов, основной из которых — поправки к закону об образовании в связи с массовыми акциями протеста из-за гибели 15 человек 1 ноября при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.После утверждения повестки депутат оппозиционного "Зелено-левого фронта" Радомир Лазович встал и направился в сторону президиума с выкриками в адрес руководства страны, за ним встали его однопартийцы, в центре зала произошло столкновение с сотрудниками службы безопасности и членами правящей коалиции вокруг Сербской прогрессивной партии. Во время потасовки депутаты от оппозиции зажгли фаеры и зал заседаний заполнился дымом. Спикера парламента Ану Брнабич облили водой. Несмотря на шум и беспорядок, первый вице-премьер и министр финансов Синиша Мали озвучивает предложения по поправкам в закон о высшем образовании, которые предполагают увеличение финансирования госвузов, зарплат преподавателей на 16% и компенсацию бюджетом 50% стоимости обучения студентам.

https://ria.ru/20250228/serbiya-2002323772.html

https://ria.ru/20250227/belgrad-2001928924.html

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Потасовка в парламенте Сербии Потасовка произошла в парламенте Сербии, оппозиция зажгла фаеры прямо в зале заседаний, а спикера Ану Брнабич облили водой 2025-03-04T14:02 true PT1M12S

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в мире, сербия, ана брнабич