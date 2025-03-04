СМИ: сенат США утвердил Линду Макмэхон на пост министра образования
USA Today: сенат США утвердил Линду Макмэхон на пост министра образования
© AP Photo / Jacquelyn MartinЛинда Макмэхон, кандидат на пост министра образования от президента Дональда Трампа, на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию и труду по ее кандидатуре
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Линда Макмэхон, кандидат на пост министра образования от президента Дональда Трампа, на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию и труду по ее кандидатуре. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сенат США утвердил кандидатуру супруги экс-директора медиакорпорации TKO Group Holdings Inc. Линды Макмэхон на пост министра образования страны, сообщает издание USA Today.
"Сенат США проголосовал ... за утверждение миллиардера, спонсора Республиканской партии и бывшего руководителя индустрии реслинга Линды Макмэхон на должность следующего министра образования", - говорится в статье.
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По информации издания, 51 сенатор проголосовал за кандидатуру Макмэхон, 45 - против.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств.
Советники президента ведут дискуссии о деталях указа и сроках его подписания. Ранее предприниматель Илон Маск, представляющий близкое окружение Трампа, поддержал инициативу сокращения госаппарата и раскритиковал деятельность министерства.
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