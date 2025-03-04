https://ria.ru/20250304/senat-2002887627.html

СМИ: сенат США утвердил Линду Макмэхон на пост министра образования

СМИ: сенат США утвердил Линду Макмэхон на пост министра образования - РИА Новости, 04.03.2025

СМИ: сенат США утвердил Линду Макмэхон на пост министра образования

Сенат США утвердил кандидатуру супруги экс-директора медиакорпорации TKO Group Holdings Inc. Линды Макмэхон на пост министра образования страны, сообщает... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T07:31:00+03:00

2025-03-04T07:31:00+03:00

2025-03-04T07:32:00+03:00

в мире

сша

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002887489_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3ccf6d90cefb98305e87ee7f7faebf22.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сенат США утвердил кандидатуру супруги экс-директора медиакорпорации TKO Group Holdings Inc. Линды Макмэхон на пост министра образования страны, сообщает издание USA Today. "Сенат США проголосовал ... за утверждение миллиардера, спонсора Республиканской партии и бывшего руководителя индустрии реслинга Линды Макмэхон на должность следующего министра образования", - говорится в статье. По информации издания, 51 сенатор проголосовал за кандидатуру Макмэхон, 45 - против. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств. Советники президента ведут дискуссии о деталях указа и сроках его подписания. Ранее предприниматель Илон Маск, представляющий близкое окружение Трампа, поддержал инициативу сокращения госаппарата и раскритиковал деятельность министерства.

https://ria.ru/20250213/senat-1999225093.html

https://ria.ru/20250125/pentagon-1995431028.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, илон маск