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СМИ: сенат США утвердил Линду Макмэхон на пост министра образования - РИА Новости, 04.03.2025
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07:31 04.03.2025 (обновлено: 07:32 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/senat-2002887627.html
СМИ: сенат США утвердил Линду Макмэхон на пост министра образования
СМИ: сенат США утвердил Линду Макмэхон на пост министра образования - РИА Новости, 04.03.2025
СМИ: сенат США утвердил Линду Макмэхон на пост министра образования
Сенат США утвердил кандидатуру супруги экс-директора медиакорпорации TKO Group Holdings Inc. Линды Макмэхон на пост министра образования страны, сообщает... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T07:31:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сенат США утвердил кандидатуру супруги экс-директора медиакорпорации TKO Group Holdings Inc. Линды Макмэхон на пост министра образования страны, сообщает издание USA Today. "Сенат США проголосовал ... за утверждение миллиардера, спонсора Республиканской партии и бывшего руководителя индустрии реслинга Линды Макмэхон на должность следующего министра образования", - говорится в статье. По информации издания, 51 сенатор проголосовал за кандидатуру Макмэхон, 45 - против. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств. Советники президента ведут дискуссии о деталях указа и сроках его подписания. Ранее предприниматель Илон Маск, представляющий близкое окружение Трампа, поддержал инициативу сокращения госаппарата и раскритиковал деятельность министерства.
https://ria.ru/20250213/senat-1999225093.html
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в мире, сша, илон маск
В мире, США, Илон Маск
СМИ: сенат США утвердил Линду Макмэхон на пост министра образования

USA Today: сенат США утвердил Линду Макмэхон на пост министра образования

© AP Photo / Jacquelyn MartinЛинда Макмэхон, кандидат на пост министра образования от президента Дональда Трампа, на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию и труду по ее кандидатуре
Линда Макмэхон, кандидат на пост министра образования от президента Дональда Трампа, на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию и труду по ее кандидатуре - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Линда Макмэхон, кандидат на пост министра образования от президента Дональда Трампа, на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию и труду по ее кандидатуре. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сенат США утвердил кандидатуру супруги экс-директора медиакорпорации TKO Group Holdings Inc. Линды Макмэхон на пост министра образования страны, сообщает издание USA Today.
"Сенат США проголосовал ... за утверждение миллиардера, спонсора Республиканской партии и бывшего руководителя индустрии реслинга Линды Макмэхон на должность следующего министра образования", - говорится в статье.
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По информации издания, 51 сенатор проголосовал за кандидатуру Макмэхон, 45 - против.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств.
Советники президента ведут дискуссии о деталях указа и сроках его подписания. Ранее предприниматель Илон Маск, представляющий близкое окружение Трампа, поддержал инициативу сокращения госаппарата и раскритиковал деятельность министерства.
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