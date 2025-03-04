https://ria.ru/20250304/sdelka-2003082504.html

Reuters узнало, когда США и Украина подпишут сделку по ресурсам

Reuters узнало, когда США и Украина подпишут сделку по ресурсам - РИА Новости, 04.03.2025

Reuters узнало, когда США и Украина подпишут сделку по ресурсам

США и Украина могут в ближайшие часы подписать сделку по редкоземельным металлам, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T23:39:00+03:00

2025-03-04T23:39:00+03:00

2025-03-04T23:50:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. США и Украина могут в ближайшие часы подписать сделку по редкоземельным металлам, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией."Президент Дональд Трамп сообщил своим советникам, что хочет объявить о соглашении в своем обращении к конгрессу во вторник вечером", — говорится в публикации.Президент США Дональд Трамп во вторник впервые за свой второй срок в качестве хозяина Белого дома обратится с речью к обеим палатам конгресса США. Он расскажет о намерении завершить конфликт на Украине и о возвращении заложников из сектора Газа, а также о необходимости дополнительного финансирования для укрепления защиты американской границы.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым, а также участвовать в мирных переговорах.

https://ria.ru/20250304/pomosch-2003076921.html

https://ria.ru/20250304/mask-2003062831.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп