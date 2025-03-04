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Конгрессмен анонсировал подписание сорванной сделки с Украиной - РИА Новости, 04.03.2025
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00:40 04.03.2025 (обновлено: 00:59 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/sdelka-2002867214.html
Конгрессмен анонсировал подписание сорванной сделки с Украиной
Конгрессмен анонсировал подписание сорванной сделки с Украиной - РИА Новости, 04.03.2025
Конгрессмен анонсировал подписание сорванной сделки с Украиной
Соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам будет подписано в скором будущем и приведет к помощи в безопасности Киеву, заявил американский... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T00:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам будет подписано в скором будущем и приведет к помощи в безопасности Киеву, заявил американский конгрессмен Брайан Фицпатрик по итогам разговора с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. "Мы на 100% вернем этот поезд на рельсы. Данное соглашение по минеральным ресурсам будет подписано в короткие сроки, приведя к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной, и в конечном счете естественным образом приведет к помощи в сфере безопасности", — написал Фицпатрик в социальной сети Х. Республиканец заявил, что разговор с Ермаком был продолжительным и продуктивным и состоялся "один на один". "Европа должна будет активизироваться и внести свой вклад, для этого у них будут полномочия", — добавил Фицпатрик. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250303/tramp-2002860416.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, дональд трамп
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дональд Трамп
Конгрессмен анонсировал подписание сорванной сделки с Украиной

Конгрессмен Фицпатрик: США и Украина скоро подпишут сорванную ресурсную сделку

© AP Photo / Efrem LukatskyИльменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области
Ильменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Ильменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам будет подписано в скором будущем и приведет к помощи в безопасности Киеву, заявил американский конгрессмен Брайан Фицпатрик по итогам разговора с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
"Мы на 100% вернем этот поезд на рельсы. Данное соглашение по минеральным ресурсам будет подписано в короткие сроки, приведя к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной, и в конечном счете естественным образом приведет к помощи в сфере безопасности", — написал Фицпатрик в социальной сети Х.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Трамп опроверг слухи об остановке сделки с Украиной по ресурсам
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Республиканец заявил, что разговор с Ермаком был продолжительным и продуктивным и состоялся "один на один".
"Европа должна будет активизироваться и внести свой вклад, для этого у них будут полномочия", — добавил Фицпатрик.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном.
Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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