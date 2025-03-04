https://ria.ru/20250304/sdelka-2002867214.html

Конгрессмен анонсировал подписание сорванной сделки с Украиной

Конгрессмен анонсировал подписание сорванной сделки с Украиной - РИА Новости, 04.03.2025

Конгрессмен анонсировал подписание сорванной сделки с Украиной

Соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам будет подписано в скором будущем и приведет к помощи в безопасности Киеву, заявил американский... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T00:40:00+03:00

2025-03-04T00:40:00+03:00

2025-03-04T00:59:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

владимир зеленский

андрей ермак

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000488283_0:316:3033:2022_1920x0_80_0_0_2872d7c53749e789af17ef4d313269ac.jpg

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам будет подписано в скором будущем и приведет к помощи в безопасности Киеву, заявил американский конгрессмен Брайан Фицпатрик по итогам разговора с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. "Мы на 100% вернем этот поезд на рельсы. Данное соглашение по минеральным ресурсам будет подписано в короткие сроки, приведя к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной, и в конечном счете естественным образом приведет к помощи в сфере безопасности", — написал Фицпатрик в социальной сети Х. Республиканец заявил, что разговор с Ермаком был продолжительным и продуктивным и состоялся "один на один". "Европа должна будет активизироваться и внести свой вклад, для этого у них будут полномочия", — добавил Фицпатрик. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250303/tramp-2002860416.html

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002658501.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, андрей ермак, дональд трамп