Конгрессмен анонсировал подписание сорванной сделки с Украиной
Конгрессмен Фицпатрик: США и Украина скоро подпишут сорванную ресурсную сделку
© AP Photo / Efrem LukatskyИльменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Ильменит - ключевой элемент, используемый для производства титана - на ведущей в Украине компании по добыче титана в Кировоградской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам будет подписано в скором будущем и приведет к помощи в безопасности Киеву, заявил американский конгрессмен Брайан Фицпатрик по итогам разговора с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
"Мы на 100% вернем этот поезд на рельсы. Данное соглашение по минеральным ресурсам будет подписано в короткие сроки, приведя к прочному долгосрочному экономическому партнерству между Соединенными Штатами и Украиной, и в конечном счете естественным образом приведет к помощи в сфере безопасности", — написал Фицпатрик в социальной сети Х.
Республиканец заявил, что разговор с Ермаком был продолжительным и продуктивным и состоялся "один на один".
"Европа должна будет активизироваться и внести свой вклад, для этого у них будут полномочия", — добавил Фицпатрик.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном.
Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.