https://ria.ru/20250304/samolet-2003038224.html

Американский самолет около полутора часов кружил над Черным морем

Американский самолет около полутора часов кружил над Черным морем - РИА Новости, 04.03.2025

Американский самолет около полутора часов кружил над Черным морем

Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon во вторник около полутора часов провел в небе над Черным морем к югу от Крыма,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T18:11:00+03:00

2025-03-04T18:11:00+03:00

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в мире

черное море

сицилия

румыния

boeing p-8a poseidon

сша

россия

республика крым

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon во вторник около полутора часов провел в небе над Черным морем к югу от Крыма, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Самолет, вылетевший с итальянского острова Сицилия, примерно с 10.00 времени UTС (13.00 мск) начал кружить над акваторией Черного моря к югу от Крыма и провел там около полутора часов, затем направился к побережью Румынии и взял курс в направлении точки вылета.

https://ria.ru/20250109/samolet-1993025205.html

черное море

сицилия

румыния

сша

россия

республика крым

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в мире, черное море, сицилия, румыния, boeing p-8a poseidon, сша, россия, республика крым