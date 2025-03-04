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Американский самолет около полутора часов кружил над Черным морем
Американский самолет около полутора часов кружил над Черным морем - РИА Новости, 04.03.2025
Американский самолет около полутора часов кружил над Черным морем
Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon во вторник около полутора часов провел в небе над Черным морем к югу от Крыма,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T18:11:00+03:00
2025-03-04T18:11:00+03:00
2025-03-04T21:01:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon во вторник около полутора часов провел в небе над Черным морем к югу от Крыма, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Самолет, вылетевший с итальянского острова Сицилия, примерно с 10.00 времени UTС (13.00 мск) начал кружить над акваторией Черного моря к югу от Крыма и провел там около полутора часов, затем направился к побережью Румынии и взял курс в направлении точки вылета.
https://ria.ru/20250109/samolet-1993025205.html
черное море
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сша
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в мире, черное море, сицилия, румыния, boeing p-8a poseidon, сша, россия, республика крым
В мире, Черное море, Сицилия, Румыния, Boeing P-8A Poseidon, США, Россия, Республика Крым
Американский самолет около полутора часов кружил над Черным морем
Flightradar: американский Boeing провел над Черным морем около полутора часов