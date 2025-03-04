https://ria.ru/20250304/samara-2003061702.html

Премьер Мьянмы посетит ракетно-космический центр в Самаре

Премьер Мьянмы посетит ракетно-космический центр в Самаре - РИА Новости, 04.03.2025

Премьер Мьянмы посетит ракетно-космический центр в Самаре

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн посетит ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре и познакомится с... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T20:00:00+03:00

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самара

мьянма

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владимир путин

мин аун хлайн

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн посетит ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре и познакомится с достижениями российской космонавтики."Господин Мин Аун Хлайн планирует посетить и ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре. У него будет возможность познакомиться с достижениями российской космонавтики", - сказал Путин по итогам российско-мьянманских переговоров.Переговоры Владимира Путина и премьер-министра Союза Мьянмы Мин Аун Хлайна прошли во вторник в Кремле. Премьер Мьянмы в эти дни находился в России с официальным визитом.

https://ria.ru/20250304/putin-2003061792.html

самара

мьянма

россия

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самара, мьянма, россия, владимир путин, мин аун хлайн