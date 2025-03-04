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Премьер Мьянмы посетит ракетно-космический центр в Самаре - РИА Новости, 04.03.2025
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20:00 04.03.2025 (обновлено: 20:06 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/samara-2003061702.html
Премьер Мьянмы посетит ракетно-космический центр в Самаре
Премьер Мьянмы посетит ракетно-космический центр в Самаре - РИА Новости, 04.03.2025
Премьер Мьянмы посетит ракетно-космический центр в Самаре
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн посетит ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре и познакомится с... РИА Новости, 04.03.2025
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самара
мьянма
россия
владимир путин
мин аун хлайн
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн посетит ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре и познакомится с достижениями российской космонавтики."Господин Мин Аун Хлайн планирует посетить и ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре. У него будет возможность познакомиться с достижениями российской космонавтики", - сказал Путин по итогам российско-мьянманских переговоров.Переговоры Владимира Путина и премьер-министра Союза Мьянмы Мин Аун Хлайна прошли во вторник в Кремле. Премьер Мьянмы в эти дни находился в России с официальным визитом.
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самара, мьянма, россия, владимир путин, мин аун хлайн
Самара, Мьянма, Россия, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн
Премьер Мьянмы посетит ракетно-космический центр в Самаре

Путин сообщил, что премьер Мьянмы посетит ракетно-космический центр в Самаре

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСборка ракет-носителей "Союз-2" на территории АО "РКЦ "Прогресс" в Самаре
Сборка ракет-носителей Союз-2 на территории АО РКЦ Прогресс в Самаре - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Сборка ракет-носителей "Союз-2" на территории АО "РКЦ "Прогресс" в Самаре. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн посетит ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре и познакомится с достижениями российской космонавтики.
"Господин Мин Аун Хлайн планирует посетить и ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре. У него будет возможность познакомиться с достижениями российской космонавтики", - сказал Путин по итогам российско-мьянманских переговоров.
Переговоры Владимира Путина и премьер-министра Союза Мьянмы Мин Аун Хлайна прошли во вторник в Кремле. Премьер Мьянмы в эти дни находился в России с официальным визитом.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Путин пригласил премьера Мьянмы в Москву на 9 мая
Вчера, 20:01
 
СамараМьянмаРоссияВладимир ПутинМин Аун Хлайн
 
 
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