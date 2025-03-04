https://ria.ru/20250304/samara-2002940386.html
Сына внучки экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве, взяли под опеку
Сына внучки экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве, взяли под опеку - РИА Новости, 04.03.2025
Сына внучки экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве, взяли под опеку
Сына Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, взяли под временную опеку, сообщили РИА Новости в министерстве РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:36:00+03:00
2025-03-04T12:36:00+03:00
2025-03-04T12:41:00+03:00
происшествия
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САМАРА, 4 мар - РИА Новости. Сына Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, взяли под временную опеку, сообщили РИА Новости в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области. В феврале мальчик был помещен в приют после ареста матери по делу о двойном убийстве. "Обеспечивая право ребенка на воспитание в семье, сын Екатерины Тарховой передан под предварительную опеку лицу, выразившему желание стать опекуном мальчика и принимавшему активное участие в его воспитании", - сообщила собеседница агентства. Кто именно стал опекуном, в министерстве не уточнили. Органы опеки будут контролировать воспитание и содержание ребенка в семье опекуна, отметили в региональном минсоцполитики. Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве. Известно, что девушка нигде не работала, Тархов с женой содержали внучку и снимали для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку, а затем спрятала их тела. Она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Несмотря на то, что квартира экс-мэра Самары была обработана химическим веществом, следователям-криминалистам удалось обнаружить следы крови, принадлежащие потерпевшим. При этом девушка избавилась от мебели в помещении, на которой могли быть следы преступления. При обыске у внучки следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым, а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой. Позже стало известно, что обвиняемая получила причитавшиеся дедушке, как соучредителю организации, дивиденды в 1 миллион рублей. СК РФ 28 февраля сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве, также она рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке.
https://ria.ru/20250206/kriminal-1997712531.html
https://ria.ru/20250207/ubiystvo-1997952368.html
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происшествия, жилье, самара, россия, самарская область, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Самара, Россия, Самарская область, Виктор Тархов, Следственный комитет России (СК РФ)
Сына внучки экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве, взяли под опеку
Сына обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Тарховой взяли под временную опеку
САМАРА, 4 мар - РИА Новости. Сына Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, взяли под временную опеку, сообщили РИА Новости в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.
В феврале мальчик был помещен в приют после ареста матери по делу о двойном убийстве.
"Обеспечивая право ребенка на воспитание в семье, сын Екатерины Тарховой передан под предварительную опеку лицу, выразившему желание стать опекуном мальчика и принимавшему активное участие в его воспитании", - сообщила собеседница агентства.
Кто именно стал опекуном, в министерстве не уточнили. Органы опеки будут контролировать воспитание и содержание ребенка в семье опекуна, отметили в региональном минсоцполитики.
Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
Известно, что девушка нигде не работала, Тархов с женой содержали внучку и снимали для нее квартиру в центре города. По версии СК, девушка из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку, а затем спрятала их тела. Она заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Несмотря на то, что квартира экс-мэра Самары была обработана химическим веществом, следователям-криминалистам удалось обнаружить следы крови, принадлежащие потерпевшим. При этом девушка избавилась от мебели в помещении, на которой могли быть следы преступления.
При обыске у внучки следователи нашли паспорта и телефоны жертв. Они установили места продажи ювелирных изделий, принадлежавших Тарховым, а также отыскали в Самаре проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой. Позже стало известно, что обвиняемая получила причитавшиеся дедушке, как соучредителю организации, дивиденды в 1 миллион рублей.
СК РФ 28 февраля сообщил, что внучка дала признательные показания по делу о двойном убийстве, также она рассказала о соучастнике преступления, который объявлен в розыск. В ходе допроса обвиняемая пояснила, что, действуя из корыстных побуждений, отравила родственников, а затем заморозила при помощи азота, после чего мужчина расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.
Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также против нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке.