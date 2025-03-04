https://ria.ru/20250304/rutube-2002886495.html
Аналитики заявили о продолжении роста популярности Rutube и "VK Видео"
Аналитики заявили о продолжении роста популярности Rutube и "VK Видео" - РИА Новости, 04.03.2025
Аналитики заявили о продолжении роста популярности Rutube и "VK Видео"
Популярность российских видеоплатформ Rutube и "VK Видео" продолжает расти на фоне замедления YouTube: рост трафика на первом сервисе вырос в 2,1 раза с начала... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T07:02:00+03:00
2025-03-04T07:02:00+03:00
2025-03-04T07:02:00+03:00
технологии
россия
эльдар муртазин
rutube
youtube
мтс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992639405_0:83:3285:1930_1920x0_80_0_0_3580c541255cce226b85114931d39ccd.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Популярность российских видеоплатформ Rutube и "VK Видео" продолжает расти на фоне замедления YouTube: рост трафика на первом сервисе вырос в 2,1 раза с начала 2025 года, тогда как трафик на платформе VK увеличился в 1,5 раза, подсчитали для РИА Новости специалисты "Билайн.аналитики". "Популярность российских видеоплатформ Rutube и VK Video продолжает расти... Значительный рост показал Rutube - около 2,1 раза. VK Video также демонстрирует стабильный прирост трафика, увеличившись почти на 50%. Эти цифры свидетельствуют о продолжающемся интересе пользователей к российским видеосервисам и их стремительном развитии", - отметили в компании. Гендиректор TelecomDaily Денис Куков рассказал РИА Новости, что работа российских видеоплатформ улучшилась: компании доработали рекомендательные сервисы, увеличили количество контента и пользователей. Однако число пользователей выросло и за счет "перетока с YouTube". По его словам, за последние полгода около 30-35% россиян перешли с американского видеохостинга на отечественные видеоплатформы. По подсчетам аналитиков "Билайна", в январе-феврале объем переданных пользователями данных увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в среднем на 75%. Тогда как ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин поделился с РИА Новости, что трафик на YouTube в России падает за счет использования VPN. При этом, по его словам, с момента замедления видеохостинга, трафик вырос на 20%. Сейчас на российском рынке присутствуют "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
https://ria.ru/20250207/kreml-1997898179.html
https://ria.ru/20241209/vk-1988141622.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992639405_92:0:2821:2047_1920x0_80_0_0_f83ee1a79254c5cad8186f2b466967dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, эльдар муртазин, rutube, youtube, мтс
Технологии, Россия, Эльдар Муртазин, Rutube, YouTube, МТС
Аналитики заявили о продолжении роста популярности Rutube и "VK Видео"
Популярность Rutube и "VK Видео" продолжает расти на фоне замедления YouTube
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Популярность российских видеоплатформ Rutube и "VK Видео" продолжает расти на фоне замедления YouTube: рост трафика на первом сервисе вырос в 2,1 раза с начала 2025 года, тогда как трафик на платформе VK увеличился в 1,5 раза, подсчитали для РИА Новости специалисты "Билайн.аналитики".
"Популярность российских видеоплатформ Rutube и VK Video продолжает расти... Значительный рост показал Rutube - около 2,1 раза. VK Video также демонстрирует стабильный прирост трафика, увеличившись почти на 50%. Эти цифры свидетельствуют о продолжающемся интересе пользователей к российским видеосервисам и их стремительном развитии", - отметили в компании.
Гендиректор TelecomDaily Денис Куков рассказал РИА Новости, что работа российских видеоплатформ улучшилась: компании доработали рекомендательные сервисы, увеличили количество контента и пользователей. Однако число пользователей выросло и за счет "перетока с YouTube". По его словам, за последние полгода около 30-35% россиян перешли с американского видеохостинга на отечественные видеоплатформы.
По подсчетам аналитиков "Билайна", в январе-феврале объем переданных пользователями данных увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в среднем на 75%.
Тогда как ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин
поделился с РИА Новости, что трафик на YouTube
в России
падает за счет использования VPN. При этом, по его словам, с момента замедления видеохостинга, трафик вырос на 20%.
Сейчас на российском рынке присутствуют "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube
, видеосервис МТС
для роликов и стримов NUUM и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ)
сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".