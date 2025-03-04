https://ria.ru/20250304/rutube-2002886495.html

Аналитики заявили о продолжении роста популярности Rutube и "VK Видео"

Аналитики заявили о продолжении роста популярности Rutube и "VK Видео" - РИА Новости, 04.03.2025

Аналитики заявили о продолжении роста популярности Rutube и "VK Видео"

Популярность российских видеоплатформ Rutube и "VK Видео" продолжает расти на фоне замедления YouTube: рост трафика на первом сервисе вырос в 2,1 раза с начала... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T07:02:00+03:00

2025-03-04T07:02:00+03:00

2025-03-04T07:02:00+03:00

технологии

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эльдар муртазин

rutube

youtube

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Популярность российских видеоплатформ Rutube и "VK Видео" продолжает расти на фоне замедления YouTube: рост трафика на первом сервисе вырос в 2,1 раза с начала 2025 года, тогда как трафик на платформе VK увеличился в 1,5 раза, подсчитали для РИА Новости специалисты "Билайн.аналитики". "Популярность российских видеоплатформ Rutube и VK Video продолжает расти... Значительный рост показал Rutube - около 2,1 раза. VK Video также демонстрирует стабильный прирост трафика, увеличившись почти на 50%. Эти цифры свидетельствуют о продолжающемся интересе пользователей к российским видеосервисам и их стремительном развитии", - отметили в компании. Гендиректор TelecomDaily Денис Куков рассказал РИА Новости, что работа российских видеоплатформ улучшилась: компании доработали рекомендательные сервисы, увеличили количество контента и пользователей. Однако число пользователей выросло и за счет "перетока с YouTube". По его словам, за последние полгода около 30-35% россиян перешли с американского видеохостинга на отечественные видеоплатформы. По подсчетам аналитиков "Билайна", в январе-феврале объем переданных пользователями данных увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в среднем на 75%. Тогда как ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин поделился с РИА Новости, что трафик на YouTube в России падает за счет использования VPN. При этом, по его словам, с момента замедления видеохостинга, трафик вырос на 20%. Сейчас на российском рынке присутствуют "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".

https://ria.ru/20250207/kreml-1997898179.html

https://ria.ru/20241209/vk-1988141622.html

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технологии, россия, эльдар муртазин, rutube, youtube, мтс