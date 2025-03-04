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Иск Руссо к фигуранту дела о похищении артиста вновь поступил в суд - РИА Новости, 04.03.2025
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04:11 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/russo-2002877792.html
Иск Руссо к фигуранту дела о похищении артиста вновь поступил в суд
Иск Руссо к фигуранту дела о похищении артиста вновь поступил в суд - РИА Новости, 04.03.2025
Иск Руссо к фигуранту дела о похищении артиста вновь поступил в суд
Иск певца Авраама Руссо на 5,7 миллиона рублей к Владимиру Шестопалову, фигуранту дела о похищении артиста в 2004 году, повторно поступил в суд, сообщили РИА... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T04:11:00+03:00
2025-03-04T04:11:00+03:00
происшествия
москва
россия
авраам руссо (ипджиян)
тельман исмаилов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иск певца Авраама Руссо на 5,7 миллиона рублей к Владимиру Шестопалову, фигуранту дела о похищении артиста в 2004 году, повторно поступил в суд, сообщили РИА Новости в Люблинском суде Москвы. "Зарегистрировано исковое заявление. Истец: Руссо А. Ответчик: Шестопалов В.И.",- сказали в суде. Дата рассмотрения не назначена. Ранее столичный суд не стал рассматривать иск певца и вернул его заявителю в связи с с допущенными неточностями. Как рассказывал РИА Новости адвокат Руссо Андрей Алешкин, сумма исковых требований в 5,7 миллиона рублей включает в себя моральную компенсацию и сопутствующие расходы, в том числе, на представителя в судебном заседании и юридическое консультирование. До этого Пресненский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении Шестопалова в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Соответствующее ходатайство о прекращении дела поступало в суд от самого обвиняемого. Шестопалова арестовали в Москве в начале сентября прошлого года. Он почти шесть лет находился в федеральном розыске. Ему вменили часть 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угрозой применения такого насилия). По делу о похищении в 2004 году певца ранее уже были осуждены другие фигуранты: Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков - 5 и 6 лет соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Проблемы у Руссо начались после того, как, по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером. В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. За это покушение Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и 9 лет колонии строгого режима.
https://ria.ru/20250108/isk-1992828771.html
https://ria.ru/20240904/figurant-1970652014.html
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происшествия, москва, россия, авраам руссо (ипджиян), тельман исмаилов
Происшествия, Москва, Россия, Авраам Руссо (Ипджиян), Тельман Исмаилов
Иск Руссо к фигуранту дела о похищении артиста вновь поступил в суд

Суд повторно рассмотрит иск Авраама Руссо к фигуранту дела о похищении артиста

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвраам Руссо
Авраам Руссо - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Авраам Руссо. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иск певца Авраама Руссо на 5,7 миллиона рублей к Владимиру Шестопалову, фигуранту дела о похищении артиста в 2004 году, повторно поступил в суд, сообщили РИА Новости в Люблинском суде Москвы.
"Зарегистрировано исковое заявление. Истец: Руссо А. Ответчик: Шестопалов В.И.",- сказали в суде.
Авраам Руссо - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Авраам Руссо подал иск к Эльдукаеву о компенсации морального вреда
8 января, 16:47
Дата рассмотрения не назначена.
Ранее столичный суд не стал рассматривать иск певца и вернул его заявителю в связи с с допущенными неточностями.
Как рассказывал РИА Новости адвокат Руссо Андрей Алешкин, сумма исковых требований в 5,7 миллиона рублей включает в себя моральную компенсацию и сопутствующие расходы, в том числе, на представителя в судебном заседании и юридическое консультирование.
До этого Пресненский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении Шестопалова в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Соответствующее ходатайство о прекращении дела поступало в суд от самого обвиняемого.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Фигурант дела о похищении Руссо почти шесть лет находился в розыске
4 сентября 2024, 22:50
Шестопалова арестовали в Москве в начале сентября прошлого года. Он почти шесть лет находился в федеральном розыске. Ему вменили часть 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угрозой применения такого насилия).
По делу о похищении в 2004 году певца ранее уже были осуждены другие фигуранты: Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков - 5 и 6 лет соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.
Проблемы у Руссо начались после того, как, по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.
В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. За это покушение Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и 9 лет колонии строгого режима.
Певец Авраам Руссо - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Певец Руссо подал иск к фигуранту дела о его похищении
6 ноября 2024, 15:14
 
ПроисшествияМоскваРоссияАвраам Руссо (Ипджиян)Тельман Исмаилов
 
 
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