https://ria.ru/20250304/russo-2002877792.html

Иск Руссо к фигуранту дела о похищении артиста вновь поступил в суд

Иск Руссо к фигуранту дела о похищении артиста вновь поступил в суд - РИА Новости, 04.03.2025

Иск Руссо к фигуранту дела о похищении артиста вновь поступил в суд

Иск певца Авраама Руссо на 5,7 миллиона рублей к Владимиру Шестопалову, фигуранту дела о похищении артиста в 2004 году, повторно поступил в суд, сообщили РИА... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T04:11:00+03:00

2025-03-04T04:11:00+03:00

2025-03-04T04:11:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иск певца Авраама Руссо на 5,7 миллиона рублей к Владимиру Шестопалову, фигуранту дела о похищении артиста в 2004 году, повторно поступил в суд, сообщили РИА Новости в Люблинском суде Москвы. "Зарегистрировано исковое заявление. Истец: Руссо А. Ответчик: Шестопалов В.И.",- сказали в суде. Дата рассмотрения не назначена. Ранее столичный суд не стал рассматривать иск певца и вернул его заявителю в связи с с допущенными неточностями. Как рассказывал РИА Новости адвокат Руссо Андрей Алешкин, сумма исковых требований в 5,7 миллиона рублей включает в себя моральную компенсацию и сопутствующие расходы, в том числе, на представителя в судебном заседании и юридическое консультирование. До этого Пресненский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении Шестопалова в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Соответствующее ходатайство о прекращении дела поступало в суд от самого обвиняемого. Шестопалова арестовали в Москве в начале сентября прошлого года. Он почти шесть лет находился в федеральном розыске. Ему вменили часть 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угрозой применения такого насилия). По делу о похищении в 2004 году певца ранее уже были осуждены другие фигуранты: Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил 7 лет колонии заочно, Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков - 5 и 6 лет соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Проблемы у Руссо начались после того, как, по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан "Прага", после чего сопроводил его в свой кабинет, где "совместно с иными лицами" насильно удерживал и избивал. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и "вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях". По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером. В 2006 году автомобиль артиста расстреляли из автомата в Москве, погиб охранник, Руссо получил несколько пуль в бедро. Ему понадобилась долгая реабилитация. За это покушение Алексей Трясников и Виталий Джура получили 12 и 9 лет колонии строгого режима.

https://ria.ru/20250108/isk-1992828771.html

https://ria.ru/20240904/figurant-1970652014.html

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