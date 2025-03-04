https://ria.ru/20250304/royzman-2002925755.html

В суд поступил иск о ликвидации "Фонда Ройзмана*"

В суд поступил иск о ликвидации "Фонда Ройзмана*" - РИА Новости, 04.03.2025

В суд поступил иск о ликвидации "Фонда Ройзмана*"

Министерство юстиции Свердловской области подало иск о ликвидации благотворительного "Фонда Ройзмана*", следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T11:54:00+03:00

2025-03-04T11:54:00+03:00

2025-03-04T12:35:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар — РИА Новости. Министерство юстиции Свердловской области подало иск о ликвидации благотворительного "Фонда Ройзмана*", следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Первое заседание по иску назначено на 2 апреля. Фонд в суде представляет гендиректор Светлана Косолапова.Как следует из акта проверки, в работе фонда выявили нарушения. Так, его местонахождение не совпадает с адресом, указанным в Едином госреестре юридических лиц. А из 22 заявленных в уставе целей деятельность фактически велась только по пяти направлениям. При этом собранные средства не использовались по назначению. Например, в 2021 году фонд организовал сбор на лечение двух детей с диагнозом СМА, сумма составила 222,4 миллиона рублей. Но, как обнаружила проверка, лечение детей препаратом "Золгенсма" оплачивалось за счет федерального бюджета, а собранные деньги остались в распоряжении фонда."До настоящего времени остаток собранных средств находится на расчетном счете фонда, на который ежемесячно начисляется процент кредитной организацией, что является внереализационным доходом организации, используемым не по назначению пожертвований. Документов, подтверждающих целевое расходование средств, на проверку не представлено", — говорится в акте.Эти факты подтверждаются информацией управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД, отмечается в документах.Фонд тратил деньги и на другие неуставные цели. В частности, это:Кроме того, фонд получал средства от иностранных источников, но не отражал это в документах.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20241017/shtraf-1978434716.html

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Ольга Тузова

свердловская область, россия, евгений ройзман