https://ria.ru/20250304/royzman-2002923027.html
"Фонд Ройзмана*" получал деньги от иностранных источников
"Фонд Ройзмана*" получал деньги от иностранных источников - РИА Новости, 04.03.2025
"Фонд Ройзмана*" получал деньги от иностранных источников
"Фонд Ройзмана*" получал средства от иностранных источников, но не отражал это в официально, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:25:00+03:00
2025-03-04T11:25:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. "Фонд Ройзмана*" получал средства от иностранных источников, но не отражал это в официально, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Иск о приостановлении деятельности общественного объединения был направлен министерством юстиции по Свердловской области. Первое заседание по иску назначено на 12.30 мск 2 апреля в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, говорится в картотеке инстанции."Проверкой установлено, что в проверяемом периоде организация получала денежные средства от иностранных источников", - говорится в акте проверки.Добавляется, что при этом фонд не вел раздельный учет доходов, отмечая документально поступления из-за границы.Среди иностранных источников финансирования, юрлиц и физлиц, указываются такие компании, как АО "НАСАЛ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ" и RADUGA SHIIPPING LTD – от них фонд получил более 530 тысяч рублей, и благотворительный фонд "Нужна помощь" (признан иноагентом) – сумма перевода была порядка 4 тысяч рублей.Согласно судебным документам, "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия. При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, а в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не использованы по их целевому назначению". В акте проверки подчеркивалось, что организация сделала вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы. Были покупки и "на неуставные цели", в том числе на алкоголь, цветы на день рождения Ройзмана.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20250304/fond-2002939177.html
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россия, свердловская область, происшествия
Россия, Свердловская область, Происшествия
"Фонд Ройзмана*" получал деньги от иностранных источников
"Фонд Ройзмана" не отражал в бухгалтерии поступления от иностранных источников
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. "Фонд Ройзмана*" получал средства от иностранных источников, но не отражал это в официально, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иск о приостановлении деятельности общественного объединения был направлен министерством юстиции по Свердловской области. Первое заседание по иску назначено на 12.30 мск 2 апреля в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, говорится в картотеке инстанции.
"Проверкой установлено, что в проверяемом периоде организация получала денежные средства от иностранных источников", - говорится в акте проверки.
Добавляется, что при этом фонд не вел раздельный учет доходов, отмечая документально поступления из-за границы.
Среди иностранных источников финансирования, юрлиц и физлиц, указываются такие компании, как АО "НАСАЛ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ" и RADUGA SHIIPPING LTD – от них фонд получил более 530 тысяч рублей, и благотворительный фонд "Нужна помощь" (признан иноагентом) – сумма перевода была порядка 4 тысяч рублей.
Согласно судебным документам, "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия. При этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, а в результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не использованы по их целевому назначению". В акте проверки подчеркивалось, что организация сделала вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы. Были покупки и "на неуставные цели", в том числе на алкоголь, цветы на день рождения Ройзмана.*
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.