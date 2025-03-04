https://ria.ru/20250304/royzman-2002919219.html

Появились подробности по делу о ликвидации "Фонда Ройзмана*"

Появились подробности по делу о ликвидации "Фонда Ройзмана*" - РИА Новости, 04.03.2025

Появились подробности по делу о ликвидации "Фонда Ройзмана*"

"Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия, но не использовал их по назначению, следует из РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T11:12:00+03:00

2025-03-04T11:12:00+03:00

2025-03-04T13:01:00+03:00

свердловская область

екатеринбург

евгений ройзман

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия, но не использовал их по назначению, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Ранее стало известно, что министерство юстиции Свердловской области подало в суд иск о ликвидации "Фонда Ройзмана*" в Екатеринбурге. Первое заседание по иску назначено на 12.30 мск 2 апреля, говорится в картотеке суда.Как следует из документов, в рамках благотворительной программы "Адресная помощь" фондом в 2021 году был организован сбор средств на лечение двух детей с диагнозом СМА. Сумма собранных средств составила 222,4 миллиона рублей.При этом, отмечается в акте проверки, лечение детей препаратом "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета. В результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не использованы по их целевому назначению".В акте проверки свердловского минюста также отмечается, что организация сделала вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы. Фонд тратил денежные средства и на неуставные цели: в том числе на покупку алкоголя, цветов на день рождения Ройзмана*, оплату заказов в ресторане.Из судебных документов следует также, что "Фонд Ройзмана*" получал средства из иностранных источников, но не отражал это официально. Среди иностранных источников, юрлиц и физлиц указывались такие компании, как АО "НАСАЛ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ" и RADUGA SHIIPPING LTD – от них организация получила более 530 тысяч рублей в 2021 году, и благотворительный фонд "Нужна помощь" (признан иноагентом в РФ) – сумма перевода составила порядка 4 тысяч рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20250304/fond-2002946024.html

https://ria.ru/20241017/shtraf-1978434716.html

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свердловская область, екатеринбург, евгений ройзман, происшествия