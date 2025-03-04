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Появились подробности по делу о ликвидации "Фонда Ройзмана*" - РИА Новости, 04.03.2025
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11:12 04.03.2025 (обновлено: 13:01 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/royzman-2002919219.html
Появились подробности по делу о ликвидации "Фонда Ройзмана*"
Появились подробности по делу о ликвидации "Фонда Ройзмана*" - РИА Новости, 04.03.2025
Появились подробности по делу о ликвидации "Фонда Ройзмана*"
"Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия, но не использовал их по назначению, следует из РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:12:00+03:00
2025-03-04T13:01:00+03:00
свердловская область
екатеринбург
евгений ройзман
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия, но не использовал их по назначению, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Ранее стало известно, что министерство юстиции Свердловской области подало в суд иск о ликвидации "Фонда Ройзмана*" в Екатеринбурге. Первое заседание по иску назначено на 12.30 мск 2 апреля, говорится в картотеке суда.Как следует из документов, в рамках благотворительной программы "Адресная помощь" фондом в 2021 году был организован сбор средств на лечение двух детей с диагнозом СМА. Сумма собранных средств составила 222,4 миллиона рублей.При этом, отмечается в акте проверки, лечение детей препаратом "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета. В результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не использованы по их целевому назначению".В акте проверки свердловского минюста также отмечается, что организация сделала вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы. Фонд тратил денежные средства и на неуставные цели: в том числе на покупку алкоголя, цветов на день рождения Ройзмана*, оплату заказов в ресторане.Из судебных документов следует также, что "Фонд Ройзмана*" получал средства из иностранных источников, но не отражал это официально. Среди иностранных источников, юрлиц и физлиц указывались такие компании, как АО "НАСАЛ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ" и RADUGA SHIIPPING LTD – от них организация получила более 530 тысяч рублей в 2021 году, и благотворительный фонд "Нужна помощь" (признан иноагентом в РФ) – сумма перевода составила порядка 4 тысяч рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20250304/fond-2002946024.html
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свердловская область, екатеринбург, евгений ройзман, происшествия
Свердловская область, Екатеринбург, Евгений Ройзман, Происшествия
Появились подробности по делу о ликвидации "Фонда Ройзмана*"

"Фонд Ройзмана" не использовал по назначению собранные на лечение детей деньги

© AP Photo / Vladimir PodoksyonovЕвгений Ройзман* на заседании суда в Екатеринбурге
Евгений Ройзман* на заседании суда в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Vladimir Podoksyonov
Евгений Ройзман* на заседании суда в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар – РИА Новости. "Фонд Ройзмана*" собрал более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия, но не использовал их по назначению, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее стало известно, что министерство юстиции Свердловской области подало в суд иск о ликвидации "Фонда Ройзмана*" в Екатеринбурге. Первое заседание по иску назначено на 12.30 мск 2 апреля, говорится в картотеке суда.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
"Фонд Ройзмана*" сделал вклад на сумму неиспользованных пожертвований
Вчера, 11:30
Как следует из документов, в рамках благотворительной программы "Адресная помощь" фондом в 2021 году был организован сбор средств на лечение двух детей с диагнозом СМА. Сумма собранных средств составила 222,4 миллиона рублей.
При этом, отмечается в акте проверки, лечение детей препаратом "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета. В результате собранные деньги "остались в распоряжении организации и не использованы по их целевому назначению".
В акте проверки свердловского минюста также отмечается, что организация сделала вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы. Фонд тратил денежные средства и на неуставные цели: в том числе на покупку алкоголя, цветов на день рождения Ройзмана*, оплату заказов в ресторане.
Из судебных документов следует также, что "Фонд Ройзмана*" получал средства из иностранных источников, но не отражал это официально. Среди иностранных источников, юрлиц и физлиц указывались такие компании, как АО "НАСАЛ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ" и RADUGA SHIIPPING LTD – от них организация получила более 530 тысяч рублей в 2021 году, и благотворительный фонд "Нужна помощь" (признан иноагентом в РФ) – сумма перевода составила порядка 4 тысяч рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга во время избрания ему меры пресечения - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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