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Задержанный в Воронеже россиянин признался в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 04.03.2025
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10:21 04.03.2025 (обновлено: 10:59 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/rossiyanin-2002906255.html
Задержанный в Воронеже россиянин признался в сотрудничестве с СБУ
Задержанный в Воронеже россиянин признался в сотрудничестве с СБУ - РИА Новости, 04.03.2025
Задержанный в Воронеже россиянин признался в сотрудничестве с СБУ
ФСБ России показала видео с признанием задержанного россиянина, передававшего украинской разведке сведения о режимном военном объекте, на котором он сказал, что РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:21:00+03:00
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воронеж
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ФСБ России показала видео с признанием задержанного россиянина, передававшего украинской разведке сведения о режимном военном объекте, на котором он сказал, что передавал СБУ фотографии моста через Дон с военной техникой, а также военных складов.Ранее во вторник спецслужба сообщила о задержании в Воронеже россиянина 1991 года рождения, в 2024 году инициативно установившего контакт с представителем службы безопасности Украины и передавшего украинской разведке сведения о режимном военном объекте. Возбуждено дело о госизмене."Несколько раз передавал ему (представителю СБУ - ред.) фотографии воинской части. Прислал фотографию возле моста через Дон на выезде из Воронежа... там же была какая-то техника. Еще расположения складов - три пункта было расположения складов, летный журнал", - сказал задержанный.
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
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Задержание россиянина, подозреваемого в госизмене
ФСБ показала видео с признанием задержанного россиянина, передававшего украинской разведке сведения о режимном военном объекте
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воронеж, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Воронеж, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанный в Воронеже россиянин признался в сотрудничестве с СБУ

Задержанный в Воронеже россиянин признался в передаче СБУ фото с техникой

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ФСБ России показала видео с признанием задержанного россиянина, передававшего украинской разведке сведения о режимном военном объекте, на котором он сказал, что передавал СБУ фотографии моста через Дон с военной техникой, а также военных складов.
Ранее во вторник спецслужба сообщила о задержании в Воронеже россиянина 1991 года рождения, в 2024 году инициативно установившего контакт с представителем службы безопасности Украины и передавшего украинской разведке сведения о режимном военном объекте. Возбуждено дело о госизмене.
"Несколько раз передавал ему (представителю СБУ - ред.) фотографии воинской части. Прислал фотографию возле моста через Дон на выезде из Воронежа... там же была какая-то техника. Еще расположения складов - три пункта было расположения складов, летный журнал", - сказал задержанный.
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ВоронежСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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