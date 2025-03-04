Рейтинг@Mail.ru
Россия и Мьянма договорились продвигать сотрудничество в сфере туризма - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/rossiya-2003070575.html
Россия и Мьянма договорились продвигать сотрудничество в сфере туризма
Россия и Мьянма договорились продвигать сотрудничество в сфере туризма - РИА Новости, 04.03.2025
Россия и Мьянма договорились продвигать сотрудничество в сфере туризма
Россия и Мьянма по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Мин Аун Хлайна договорились продвигать сотрудничество в ряде сфер, в том числе в... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T21:05:00+03:00
2025-03-04T21:05:00+03:00
мьянма
россия
янгон (город)
владимир путин
мин аун хлайн
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003062113_0:225:2998:1911_1920x0_80_0_0_7d45ca9baa5550d6c73bf3ef04f5c86d.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Мин Аун Хлайна договорились продвигать сотрудничество в ряде сфер, в том числе в торгово-экономическом и топливо-энергетическом секторах, в частности, в вопросе налаживания взаимных расчетов в национальных валютах, а также в сфере туризма, следует из заявления по итогам переговоров, опубликованного на сайте Кремля. "Россия и Мьянма намерены прилагать усилия в целях дальнейшего продвижения сотрудничества в торгово-экономическом, инвестиционном и финансовом секторах. Лидеры отметили рост двусторонней торговли в последние годы и признали наличие хороших перспектив ее развития. Стороны продолжат работу над созданием благоприятных условий для дальнейшего наращивания двусторонней торговли, а также налаживания расчетов по внешнеэкономическим операциям, в том числе в национальных валютах", - говорится в заявлении. В документе также подчеркивается, что лидеры России и Мьянмы выразили поддержку устойчивому развитию сотрудничества в топливно-энергетическом секторе, включая низкоуглеродную энергетику, в целях обеспечения энергетической безопасности двух стран, а также высказались за углубление взаимодействия в области использования атомной энергии в мирных целях. Кроме того, отмечается нацеленность стран проработать участие российских компаний в строительстве инфраструктурных объектов в Мьянме. Также подчеркнуто взаимное стремление к укреплению кооперации в области металлургии, модернизации заводов, машиностроения и других отраслях. "Стороны признали наличие перспектив кооперации в сфере туризма. Высоко оценили опыт осуществления авиакомпанией Myanmar Airways International прямых авиарейсов Янгон – Мандалай – Новосибирск и упрощения визового режима для граждан обеих стран", - говорится в тексте заявления. Также отмечены важность совместной работы в области сельского хозяйства и расширения сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе в области телекоммуникаций, спутниковой связи и информационной безопасности.
https://ria.ru/20250304/myanma-2003067147.html
https://ria.ru/20250304/putin-2003064221.html
https://ria.ru/20250304/putin-2003061506.html
мьянма
россия
янгон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003062113_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_c77a9922d99ca6eb09771f9ef0e7c811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мьянма, россия, янгон (город), владимир путин, мин аун хлайн, в мире
Мьянма, Россия, Янгон (город), Владимир Путин, Мин Аун Хлайн, В мире
Россия и Мьянма договорились продвигать сотрудничество в сфере туризма

Россия и Мьянма договорились сотрудничать в экономике, энергетике и туризме

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Мин Аун Хлайна договорились продвигать сотрудничество в ряде сфер, в том числе в торгово-экономическом и топливо-энергетическом секторах, в частности, в вопросе налаживания взаимных расчетов в национальных валютах, а также в сфере туризма, следует из заявления по итогам переговоров, опубликованного на сайте Кремля.
"Россия и Мьянма намерены прилагать усилия в целях дальнейшего продвижения сотрудничества в торгово-экономическом, инвестиционном и финансовом секторах. Лидеры отметили рост двусторонней торговли в последние годы и признали наличие хороших перспектив ее развития. Стороны продолжат работу над созданием благоприятных условий для дальнейшего наращивания двусторонней торговли, а также налаживания расчетов по внешнеэкономическим операциям, в том числе в национальных валютах", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Премьер Мьянмы пригласил Путина посетить страну
Вчера, 20:42
В документе также подчеркивается, что лидеры России и Мьянмы выразили поддержку устойчивому развитию сотрудничества в топливно-энергетическом секторе, включая низкоуглеродную энергетику, в целях обеспечения энергетической безопасности двух стран, а также высказались за углубление взаимодействия в области использования атомной энергии в мирных целях.
Кроме того, отмечается нацеленность стран проработать участие российских компаний в строительстве инфраструктурных объектов в Мьянме. Также подчеркнуто взаимное стремление к укреплению кооперации в области металлургии, модернизации заводов, машиностроения и других отраслях.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Путин приветствовал изучение гражданами Мьянмы русского языка
Вчера, 20:20
"Стороны признали наличие перспектив кооперации в сфере туризма. Высоко оценили опыт осуществления авиакомпанией Myanmar Airways International прямых авиарейсов ЯнгонМандалайНовосибирск и упрощения визового режима для граждан обеих стран", - говорится в тексте заявления.
Также отмечены важность совместной работы в области сельского хозяйства и расширения сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе в области телекоммуникаций, спутниковой связи и информационной безопасности.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Россию и Мьянму связывают крепкие узы дружбы, заявил Путин
Вчера, 19:57
 
МьянмаРоссияЯнгон (город)Владимир ПутинМин Аун ХлайнВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала