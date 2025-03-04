https://ria.ru/20250304/rossiya-2003070575.html

Россия и Мьянма договорились продвигать сотрудничество в сфере туризма

Россия и Мьянма договорились продвигать сотрудничество в сфере туризма - РИА Новости, 04.03.2025

Россия и Мьянма договорились продвигать сотрудничество в сфере туризма

Россия и Мьянма по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Мин Аун Хлайна договорились продвигать сотрудничество в ряде сфер, в том числе в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T21:05:00+03:00

2025-03-04T21:05:00+03:00

2025-03-04T21:05:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Мин Аун Хлайна договорились продвигать сотрудничество в ряде сфер, в том числе в торгово-экономическом и топливо-энергетическом секторах, в частности, в вопросе налаживания взаимных расчетов в национальных валютах, а также в сфере туризма, следует из заявления по итогам переговоров, опубликованного на сайте Кремля. "Россия и Мьянма намерены прилагать усилия в целях дальнейшего продвижения сотрудничества в торгово-экономическом, инвестиционном и финансовом секторах. Лидеры отметили рост двусторонней торговли в последние годы и признали наличие хороших перспектив ее развития. Стороны продолжат работу над созданием благоприятных условий для дальнейшего наращивания двусторонней торговли, а также налаживания расчетов по внешнеэкономическим операциям, в том числе в национальных валютах", - говорится в заявлении. В документе также подчеркивается, что лидеры России и Мьянмы выразили поддержку устойчивому развитию сотрудничества в топливно-энергетическом секторе, включая низкоуглеродную энергетику, в целях обеспечения энергетической безопасности двух стран, а также высказались за углубление взаимодействия в области использования атомной энергии в мирных целях. Кроме того, отмечается нацеленность стран проработать участие российских компаний в строительстве инфраструктурных объектов в Мьянме. Также подчеркнуто взаимное стремление к укреплению кооперации в области металлургии, модернизации заводов, машиностроения и других отраслях. "Стороны признали наличие перспектив кооперации в сфере туризма. Высоко оценили опыт осуществления авиакомпанией Myanmar Airways International прямых авиарейсов Янгон – Мандалай – Новосибирск и упрощения визового режима для граждан обеих стран", - говорится в тексте заявления. Также отмечены важность совместной работы в области сельского хозяйства и расширения сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе в области телекоммуникаций, спутниковой связи и информационной безопасности.

https://ria.ru/20250304/myanma-2003067147.html

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https://ria.ru/20250304/putin-2003061506.html

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мьянма, россия, янгон (город), владимир путин, мин аун хлайн, в мире