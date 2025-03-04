В США объявили об изменении политики в отношении России
NBС: Трамп за месяц перестроил внешнюю политику США в сторону России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Всего за месяц президент США Дональд Трамп осуществил поразительную перестройку американской внешней политики, фактически отказавшись от тесного союза с Киевом и сблизившись с Москвой, такое мнение высказал репортер NBС Дэниэл Аркин.
"Необычный поворот перевернул десятилетия ястребиной внешней политики в отношении России, которая обеспечивала редкую область двухпартийного консенсуса во все более разделенной стране", — отметил он.
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Как отмечается, последние шаги Трампа привлекли внимание международной общественности, обеспокоив союзников США в Европе и вызвав восторг консерваторов, которые выступают за отказ от поддержки Зеленского. Новая позиция стала очевидной в пятницу во время напряженной встречи американского лидера с главой киевского режима в Овальном кабинете.
"В последние недели американские чиновники внесли ряд изменений в политику, которые, похоже, предвещают более сговорчивую позицию в отношениях с Россией", — заявил репортер.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.
По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима в результате конфликта.