https://ria.ru/20250304/rossiya-2002874590.html

Трамп заявил, что принес России "только горе"

Трамп заявил, что принес России "только горе" - РИА Новости, 04.03.2025

Трамп заявил, что принес России "только горе"

Президент США Дональд Трамп заявил, что принес России "только горе", таким образом он отреагировал в беседе с журналистами на обвинения в симпатиях к России,... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T03:04:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что принес России "только горе", таким образом он отреагировал в беседе с журналистами на обвинения в симпатиях к России, его выступление транслировал Fox News."Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины", — заявил хозяин Белого дома.По утверждению Трампа, его обвиняют в помощи России, хотя решение усилить санкции и поставки вооружения помогло спасти Киев.Ранее Трамп заявлял, что США не будут продолжать поддерживать Украину без явных шагов со стороны Киева в сторону урегулирования конфликта.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.

https://ria.ru/20250304/tramp-2002868235.html

https://ria.ru/20250303/tramp-2002860136.html

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в мире, сша, россия, киев, дональд трамп