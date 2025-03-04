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Рогов сообщил об уничтожении штаба ВСУ близ Днепропетровской области - РИА Новости, 04.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/rogov-2002981194.html
Рогов сообщил об уничтожении штаба ВСУ близ Днепропетровской области
Рогов сообщил об уничтожении штаба ВСУ близ Днепропетровской области - РИА Новости, 04.03.2025
Рогов сообщил об уничтожении штаба ВСУ близ Днепропетровской области
Российские войска группировки "Восток" уничтожили штаб морпехов ВСУ в селе Комар на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:51:00+03:00
2025-03-04T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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запорожская область
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Российские войска группировки "Восток" уничтожили штаб морпехов ВСУ в селе Комар на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Фронтовой авиацией нанесен удар авиабомбой по штабу и пункту временной дислокации морпехов ВСУ с узлом закрытой связи и техоборудованием в селе Комар. Попадание стопроцентное. Потери ощутимые. В количестве пока сказать сложно", - сказал Рогов агентству. По его словам, в месте удара находился штаб морпехов из 37-ой отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 185 военнослужащих и танк, сообщило во вторник Минобороны РФ.
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в мире, запорожская область, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов сообщил об уничтожении штаба ВСУ близ Днепропетровской области

Рогов: ВС России уничтожили штаб ВСУ в селе Комар близ Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи
Боевая работа артиллерийской батареи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Российские войска группировки "Восток" уничтожили штаб морпехов ВСУ в селе Комар на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Фронтовой авиацией нанесен удар авиабомбой по штабу и пункту временной дислокации морпехов ВСУ с узлом закрытой связи и техоборудованием в селе Комар. Попадание стопроцентное. Потери ощутимые. В количестве пока сказать сложно", - сказал Рогов агентству.
По его словам, в месте удара находился штаб морпехов из 37-ой отдельной бригады морской пехоты ВСУ.
Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 185 военнослужащих и танк, сообщило во вторник Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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