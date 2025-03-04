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Рогов сообщил об уничтожении штаба ВСУ близ Днепропетровской области
Рогов сообщил об уничтожении штаба ВСУ близ Днепропетровской области - РИА Новости, 04.03.2025
Рогов сообщил об уничтожении штаба ВСУ близ Днепропетровской области
Российские войска группировки "Восток" уничтожили штаб морпехов ВСУ в селе Комар на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:51:00+03:00
2025-03-04T14:51:00+03:00
2025-03-04T14:51:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Российские войска группировки "Восток" уничтожили штаб морпехов ВСУ в селе Комар на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Фронтовой авиацией нанесен удар авиабомбой по штабу и пункту временной дислокации морпехов ВСУ с узлом закрытой связи и техоборудованием в селе Комар. Попадание стопроцентное. Потери ощутимые. В количестве пока сказать сложно", - сказал Рогов агентству. По его словам, в месте удара находился штаб морпехов из 37-ой отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 185 военнослужащих и танк, сообщило во вторник Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Рогов сообщил об уничтожении штаба ВСУ близ Днепропетровской области
Рогов: ВС России уничтожили штаб ВСУ в селе Комар близ Днепропетровской области