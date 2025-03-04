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Рогов оценил план Макрона о перемирии - РИА Новости, 04.03.2025
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06:25 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/rogov-2002884456.html
Рогов оценил план Макрона о перемирии
Рогов оценил план Макрона о перемирии - РИА Новости, 04.03.2025
Рогов оценил план Макрона о перемирии
План президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на Украине содержит скрытые мотивы, связанные с желанием лишить российские войска преимущества в небе и... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T06:25:00+03:00
2025-03-04T06:25:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. План президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на Украине содержит скрытые мотивы, связанные с желанием лишить российские войска преимущества в небе и гарантировать дальнейший вывоз награбленного с Украины по морю, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия. "План Макрона содержит срытые мотивы и поиск личной выгоды. Макрон пытается лишить своим планом Россию подавляющего преимущества в воздухе, а также сохранить возможность по морю вывозить с Украины все то, что грабят власти Франции, Британии и прочих стран, поддерживающих режим (Владимира) Зеленского. Макрон честно показал, в чем у него интерес, одним словом, ничего личного, просто бизнес", - сказал Рогов агентству. По его словам, Макрон ищет успешные варианты, чтобы, с одной стороны, военный конфликт продолжался, а с другой - самому сильно не рисковать, продолжая загребать жар руками украинцев. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250304/rogov-2002867765.html
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украина, россия, франция, эммануэль макрон, владимир рогов, владимир путин
Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Рогов, Владимир Путин
Рогов оценил план Макрона о перемирии

Рогов: план Макрона о перемирии содержит скрытые мотивы

© AP Photo / Ludovic MarinЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Эммануэль Макрон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. План президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на Украине содержит скрытые мотивы, связанные с желанием лишить российские войска преимущества в небе и гарантировать дальнейший вывоз награбленного с Украины по морю, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.
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"План Макрона содержит срытые мотивы и поиск личной выгоды. Макрон пытается лишить своим планом Россию подавляющего преимущества в воздухе, а также сохранить возможность по морю вывозить с Украины все то, что грабят власти Франции, Британии и прочих стран, поддерживающих режим (Владимира) Зеленского. Макрон честно показал, в чем у него интерес, одним словом, ничего личного, просто бизнес", - сказал Рогов агентству.
По его словам, Макрон ищет успешные варианты, чтобы, с одной стороны, военный конфликт продолжался, а с другой - самому сильно не рисковать, продолжая загребать жар руками украинцев.
В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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УкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронВладимир РоговВладимир Путин
 
 
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