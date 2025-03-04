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Рогов прокомментировал слова Зеленского об уступках - РИА Новости, 04.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:51 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/rogov-2002867765.html
Рогов прокомментировал слова Зеленского об уступках
Рогов прокомментировал слова Зеленского об уступках - РИА Новости, 04.03.2025
Рогов прокомментировал слова Зеленского об уступках
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T00:51:00+03:00
2025-03-04T00:51:00+03:00
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лондон
великобритания
владимир зеленский
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал скудоумием отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки для мирного урегулирования военного конфликта на Украине. Ранее Зеленский после саммита в Лондоне заявил, что Украина не станет признавать территориальные уступки для заключения мирной сделки, его слова приводит газета Guardian. "От чего имени говорит Зеленский? Это нелигитимный узурпатор и диктатор, который еще рассказывает, что признавать, а что нет. Это смешно по определению. Мнение Зеленского никого не интересует. Отказываясь от мирных переговоров, Зеленский продолжает демонстрировать свое скудоумие, которое он лично воспринимает как кураж, и наплевательское отношение к судьбе простых людей, живущих на подконтрольной ему территории", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, каждый день промедления стоит Украине новых жизней насильно мобилизованных и брошенных Зеленским на убой людей. "Он своим поведением демонстрирует всему миру, что жаждет развязывания Третьей мировой войны", - сказал Рогов. Встреча в Лондоне прошла 2 марта. Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран был посвящен обсуждению ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после неформальной встречи заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.
https://ria.ru/20250303/sammit-2002771068.html
https://ria.ru/20250302/zelenskij-2002567619.html
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украина, лондон, великобритания, владимир зеленский, владимир рогов, кир стармер
Специальная военная операция на Украине, Украина, Лондон, Великобритания, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Кир Стармер
Рогов прокомментировал слова Зеленского об уступках

Рогов назвал скудоумием слова Зеленского об уступках

© РИА Новости / СтрингерВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал скудоумием отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки для мирного урегулирования военного конфликта на Украине.
Ранее Зеленский после саммита в Лондоне заявил, что Украина не станет признавать территориальные уступки для заключения мирной сделки, его слова приводит газета Guardian.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Рогов сравнил саммит по Украине в Лондоне с сельской свадьбой
Вчера, 15:05
"От чего имени говорит Зеленский? Это нелигитимный узурпатор и диктатор, который еще рассказывает, что признавать, а что нет. Это смешно по определению. Мнение Зеленского никого не интересует. Отказываясь от мирных переговоров, Зеленский продолжает демонстрировать свое скудоумие, которое он лично воспринимает как кураж, и наплевательское отношение к судьбе простых людей, живущих на подконтрольной ему территории", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, каждый день промедления стоит Украине новых жизней насильно мобилизованных и брошенных Зеленским на убой людей. "Он своим поведением демонстрирует всему миру, что жаждет развязывания Третьей мировой войны", - сказал Рогов.
Встреча в Лондоне прошла 2 марта. Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран был посвящен обсуждению ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после неформальной встречи заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Рогов рассказал о планах Зеленского сменить "главного хозяина"
2 марта, 13:09
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛондонВеликобританияВладимир ЗеленскийВладимир РоговКир Стармер
 
 
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