https://ria.ru/20250304/rezhisser-2002942463.html

Умер театральный режиссер и педагог Михаил Мокеев

Умер театральный режиссер и педагог Михаил Мокеев - РИА Новости, 04.03.2025

Умер театральный режиссер и педагог Михаил Мокеев

На 74-м году жизни скончался театральный режиссер и педагог Михаил Мокеев, который оставил значительный след в истории белгородского театра, рассказала РИА... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:42:00+03:00

2025-03-04T12:42:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 3 мар - РИА Новости. На 74-м году жизни скончался театральный режиссер и педагог Михаил Мокеев, который оставил значительный след в истории белгородского театра, рассказала РИА Новости специалист по связям с общественностью Театра имени Щепкина Наталья Зотова. "На 74-м году ушел из жизни известный театральный режиссер, педагог Михаил Мокеев. Михаил Дмитриевич, выпускник Школы-студии МХАТ, ученик Олега Ефремова, сыграл большую роль в жизни белгородского театра на рубеже девяностых-нулевых", - сказала Зотова. По ее словам, спектакль "Ромео и Джульетта", поставленный в 1997 году, стал настоящим событием в театральной жизни Белгорода и был выбран для показа на Чеховском фестивале в 1998 году. Постановка отличалась необычной стилистикой и сценографией. В спектакле были задействованы как молодые, так и опытные актеры белгородской труппы. Успех "Ромео и Джульетты" был оглушительным – все показы проходили при полном аншлаге, отметила Зотова. Позже Мокеев поставил в Белгороде не менее впечатляющую "Грозу" Островского, открывшую театр после масштабной реконструкции в начале 2000-х. "Михаил Дмитриевич был настоящим мастером режиссуры, умеющим как кропотливо работать с артистами, так и воплощать на сцене любые грандиозные задумки. Его любили в Белгороде, поскольку чувствовали в этом режиссере истинный талант и преданность профессии. Ему верили, за ним шли. Вспоминаем то время с теплом и благодарностью", - добавила Зотова.

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белгород, шоу-бизнес, россия, театр