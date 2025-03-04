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США во вторник ночью прекратили поставки военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
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10:47 04.03.2025 (обновлено: 17:23 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/reuters-2002914498.html
США во вторник ночью прекратили поставки военной помощи Украине
США во вторник ночью прекратили поставки военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
США во вторник ночью прекратили поставки военной помощи Украине
Военная помощь Украине от США прекратилась в районе 4:30 мск во вторник, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:47:00+03:00
2025-03-04T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Военная помощь Украине от США прекратилась в районе 4:30 мск во вторник, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Поставки на Украину были прекращены около 3:30 утра (4:30 мск)", — говорится в публикации.Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США Дональда Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира.Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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в мире, сша, украина, киев
В мире, США, Украина, Киев
США во вторник ночью прекратили поставки военной помощи Украине

Reuters: США во вторник, в районе 4:30 мск, прекратили поставки помощи Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Военная помощь Украине от США прекратилась в районе 4:30 мск во вторник, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Поставки на Украину были прекращены около 3:30 утра (4:30 мск)", — говорится в публикации.
Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США Дональда Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира.
Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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