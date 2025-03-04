https://ria.ru/20250304/rets-2003036141.html
РЭЦ: Лаос - перспективный рынок сбыта российских машин и оборудования
РЭЦ: Лаос - перспективный рынок сбыта российских машин и оборудования - РИА Новости, 04.03.2025
РЭЦ: Лаос - перспективный рынок сбыта российских машин и оборудования
Лаос является перспективным рынком для российских поставщиков продукции машиностроения, в том числе – энергетического, рассказал руководитель представительства... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T18:01:00+03:00
2025-03-04T18:01:00+03:00
2025-03-04T18:01:00+03:00
лаос
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Лаос является перспективным рынком для российских поставщиков продукции машиностроения, в том числе – энергетического, рассказал руководитель представительства Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Санкт-Петербурге Андрей Миронов.В рамках своего выступления на круглом столе "Инвестиции" по случаю Дней Лаоса в Санкт-Петербурге Миронов отметил, что РЭЦ заинтересован в поддержке российских компаний при экспорте в дружественные страны."Лаос, безусловно, является одним из таких государств, и российским компаниям, которые производят продукцию и оборудование в области машиностроения, в том числе энергетического, вне всякого сомнения, будет интересно проработать для себя вопрос поставки своей продукции в эту страну. Особо отмечу, что получение добровольной сертификации "Сделано в России" для российских компаний является дополнительным преимуществом при развитии их экспортной деятельности", – рассказал Миронов.Он подчеркнул, что финансовые продукты группы РЭЦ существенным образом снижают риски экспортной деятельности и дают доступ к льготному кредитованию экспортных поставок, и напомнил, что для удобства экспортеров РЭЦ развивает цифровую платформу "Мой экспорт", где более 120 услуг доступны онлайн.
https://ria.ru/20250303/rets-2002752999.html
https://ria.ru/20250228/rets-2002187207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лаос, экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Лаос, Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ: Лаос - перспективный рынок сбыта российских машин и оборудования
РЭЦ: Лаос является интересным рынком для сбыта российских машин и оборудования
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Лаос является перспективным рынком для российских поставщиков продукции машиностроения, в том числе – энергетического, рассказал руководитель представительства Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Санкт-Петербурге Андрей Миронов.
В рамках своего выступления на круглом столе "Инвестиции" по случаю Дней Лаоса
в Санкт-Петербурге Миронов отметил, что РЭЦ заинтересован в поддержке российских компаний при экспорте в дружественные страны.
"Лаос, безусловно, является одним из таких государств, и российским компаниям, которые производят продукцию и оборудование в области машиностроения, в том числе энергетического, вне всякого сомнения, будет интересно проработать для себя вопрос поставки своей продукции в эту страну. Особо отмечу, что получение добровольной сертификации "Сделано в России" для российских компаний является дополнительным преимуществом при развитии их экспортной деятельности", – рассказал Миронов.
Он подчеркнул, что финансовые продукты группы РЭЦ существенным образом снижают риски экспортной деятельности и дают доступ к льготному кредитованию экспортных поставок, и напомнил, что для удобства экспортеров РЭЦ развивает цифровую платформу "Мой экспорт", где более 120 услуг доступны онлайн.