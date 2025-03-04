https://ria.ru/20250304/rets-2003036141.html

РЭЦ: Лаос - перспективный рынок сбыта российских машин и оборудования

РЭЦ: Лаос - перспективный рынок сбыта российских машин и оборудования - РИА Новости, 04.03.2025

РЭЦ: Лаос - перспективный рынок сбыта российских машин и оборудования

Лаос является перспективным рынком для российских поставщиков продукции машиностроения, в том числе – энергетического, рассказал руководитель представительства... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T18:01:00+03:00

2025-03-04T18:01:00+03:00

2025-03-04T18:01:00+03:00

лаос

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Лаос является перспективным рынком для российских поставщиков продукции машиностроения, в том числе – энергетического, рассказал руководитель представительства Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) в Санкт-Петербурге Андрей Миронов.В рамках своего выступления на круглом столе "Инвестиции" по случаю Дней Лаоса в Санкт-Петербурге Миронов отметил, что РЭЦ заинтересован в поддержке российских компаний при экспорте в дружественные страны."Лаос, безусловно, является одним из таких государств, и российским компаниям, которые производят продукцию и оборудование в области машиностроения, в том числе энергетического, вне всякого сомнения, будет интересно проработать для себя вопрос поставки своей продукции в эту страну. Особо отмечу, что получение добровольной сертификации "Сделано в России" для российских компаний является дополнительным преимуществом при развитии их экспортной деятельности", – рассказал Миронов.Он подчеркнул, что финансовые продукты группы РЭЦ существенным образом снижают риски экспортной деятельности и дают доступ к льготному кредитованию экспортных поставок, и напомнил, что для удобства экспортеров РЭЦ развивает цифровую платформу "Мой экспорт", где более 120 услуг доступны онлайн.

https://ria.ru/20250303/rets-2002752999.html

https://ria.ru/20250228/rets-2002187207.html

лаос

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

лаос, экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)