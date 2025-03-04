https://ria.ru/20250304/reshetnikov-2002930475.html

Решетников призвал открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов

Решетников призвал открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов - РИА Новости, 04.03.2025

Решетников призвал открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов

России необходимо открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов, причем не зацикливаться только на привычных странах, но и смотреть на абсолютно новые РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T12:03:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. России необходимо открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов, причем не зацикливаться только на привычных странах, но и смотреть на абсолютно новые регионы, считает министр экономического развития Максим Решетников. "Выстраиваем с профильными министерствами модель привлечения трудовых мигрантов. Вопрос непростой. Вместе с тем у нас есть четкое понимание, что без грамотного регулирования миграции нам с вами продвигаться дальше и насыщать рынок труда будет очень сложно и надо открыто смотреть на эти вещи, обсуждать их. Все развитые страны активно привлекают трудовых мигрантов", - сказал Решетников на заседании комитета по экономической политике в Госдуме. "Другой момент, что нам, наверное, надо не только зацикливаться на тех странах, из которых мы привыкли привлекать мигрантов. Нужно смотреть новые абсолютно страны, потому что в мире очень много стран, которые активно, спокойно, сознательно экспортируют свои трудовые ресурсы. Нам надо тоже быть к этому готовыми", - добавил он. Он привел в пример Мьянму, которая при численности населения в 55 миллионов человек экспортирует, по разным оценкам, 6 миллионов человек трудовых ресурсов. "Мы тоже это с ними обсуждаем", - сказал Решетников, добавив, что в эти дни в Москве находится делегация Мьянмы с официальным визитом.

https://realty.ria.ru/20250304/sograzhdane-2002896691.html

https://ria.ru/20241122/migranty-1985119242.html

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мьянма, россия, москва, максим решетников, госдума рф, общество