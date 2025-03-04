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Решетников призвал открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов - РИА Новости, 04.03.2025
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12:03 04.03.2025 (обновлено: 12:04 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/reshetnikov-2002930475.html
Решетников призвал открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов
Решетников призвал открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов - РИА Новости, 04.03.2025
Решетников призвал открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов
России необходимо открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов, причем не зацикливаться только на привычных странах, но и смотреть на абсолютно новые РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:03:00+03:00
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мьянма
россия
москва
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. России необходимо открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов, причем не зацикливаться только на привычных странах, но и смотреть на абсолютно новые регионы, считает министр экономического развития Максим Решетников. "Выстраиваем с профильными министерствами модель привлечения трудовых мигрантов. Вопрос непростой. Вместе с тем у нас есть четкое понимание, что без грамотного регулирования миграции нам с вами продвигаться дальше и насыщать рынок труда будет очень сложно и надо открыто смотреть на эти вещи, обсуждать их. Все развитые страны активно привлекают трудовых мигрантов", - сказал Решетников на заседании комитета по экономической политике в Госдуме. "Другой момент, что нам, наверное, надо не только зацикливаться на тех странах, из которых мы привыкли привлекать мигрантов. Нужно смотреть новые абсолютно страны, потому что в мире очень много стран, которые активно, спокойно, сознательно экспортируют свои трудовые ресурсы. Нам надо тоже быть к этому готовыми", - добавил он. Он привел в пример Мьянму, которая при численности населения в 55 миллионов человек экспортирует, по разным оценкам, 6 миллионов человек трудовых ресурсов. "Мы тоже это с ними обсуждаем", - сказал Решетников, добавив, что в эти дни в Москве находится делегация Мьянмы с официальным визитом.
https://realty.ria.ru/20250304/sograzhdane-2002896691.html
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мьянма, россия, москва, максим решетников, госдума рф, общество
Мьянма, Россия, Москва, Максим Решетников, Госдума РФ, Общество
Решетников призвал открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов

Решетников призвал смотреть на новые регионы для привлечения трудовых мигрантов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. России необходимо открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов, причем не зацикливаться только на привычных странах, но и смотреть на абсолютно новые регионы, считает министр экономического развития Максим Решетников.
"Выстраиваем с профильными министерствами модель привлечения трудовых мигрантов. Вопрос непростой. Вместе с тем у нас есть четкое понимание, что без грамотного регулирования миграции нам с вами продвигаться дальше и насыщать рынок труда будет очень сложно и надо открыто смотреть на эти вещи, обсуждать их. Все развитые страны активно привлекают трудовых мигрантов", - сказал Решетников на заседании комитета по экономической политике в Госдуме.
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"Другой момент, что нам, наверное, надо не только зацикливаться на тех странах, из которых мы привыкли привлекать мигрантов. Нужно смотреть новые абсолютно страны, потому что в мире очень много стран, которые активно, спокойно, сознательно экспортируют свои трудовые ресурсы. Нам надо тоже быть к этому готовыми", - добавил он.
Он привел в пример Мьянму, которая при численности населения в 55 миллионов человек экспортирует, по разным оценкам, 6 миллионов человек трудовых ресурсов.
"Мы тоже это с ними обсуждаем", - сказал Решетников, добавив, что в эти дни в Москве находится делегация Мьянмы с официальным визитом.
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