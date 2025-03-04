Решетников призвал открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов
Решетников призвал смотреть на новые регионы для привлечения трудовых мигрантов
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. России необходимо открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов, причем не зацикливаться только на привычных странах, но и смотреть на абсолютно новые регионы, считает министр экономического развития Максим Решетников.
"Выстраиваем с профильными министерствами модель привлечения трудовых мигрантов. Вопрос непростой. Вместе с тем у нас есть четкое понимание, что без грамотного регулирования миграции нам с вами продвигаться дальше и насыщать рынок труда будет очень сложно и надо открыто смотреть на эти вещи, обсуждать их. Все развитые страны активно привлекают трудовых мигрантов", - сказал Решетников на заседании комитета по экономической политике в Госдуме.
"Другой момент, что нам, наверное, надо не только зацикливаться на тех странах, из которых мы привыкли привлекать мигрантов. Нужно смотреть новые абсолютно страны, потому что в мире очень много стран, которые активно, спокойно, сознательно экспортируют свои трудовые ресурсы. Нам надо тоже быть к этому готовыми", - добавил он.
Он привел в пример Мьянму, которая при численности населения в 55 миллионов человек экспортирует, по разным оценкам, 6 миллионов человек трудовых ресурсов.
"Мы тоже это с ними обсуждаем", - сказал Решетников, добавив, что в эти дни в Москве находится делегация Мьянмы с официальным визитом.
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