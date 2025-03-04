Рейтинг@Mail.ru
Рэпера "Шайни" оштрафовали за песни с оскорбительным текстом - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/reper-2002874887.html
Рэпера "Шайни" оштрафовали за песни с оскорбительным текстом
Рэпера "Шайни" оштрафовали за песни с оскорбительным текстом - РИА Новости, 04.03.2025
Рэпера "Шайни" оштрафовали за песни с оскорбительным текстом
Таганский суд Москвы оштрафовал российского рэпера Никиту Полякова ("Шайни") за размещение в сети песен с оскорбительным текстом, также содержащим нецензурную... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T02:59:00+03:00
2025-03-04T02:59:00+03:00
технологии
россия
омск
яндекс.музыка
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал российского рэпера Никиту Полякова ("Шайни") за размещение в сети песен с оскорбительным текстом, также содержащим нецензурную брань, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что в ноябре 2024 года некая гражданка обратилась в полицию с негодованием из-за предстоящего концерта исполнителя, использующего в своих текстах нецензурную брань. Правоохранители провели проверку, в том числе песни "Fukit", лингвистическим исследованием было установлено, что в "представленных материалах имеются высказывания, в которых используется нецензурная и табуированная лексика, лексика, обозначающая половые органы и действия с ними". Протокол в отношении Полякова составили из-за проявления явного неуважения к обществу путём исполнения и распространения в сети песен и текстов, "содержащих в себе нецензурную брань, табуированную лексику, оскорбляющую человеческое достоинство, противоречащую общественной нравственности". Сам "Шайни" в суд не явился, инстанция приняла решение назначить ему штраф за правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В суде не уточнили, о какой сумме идет речь, однако данная статья предусматривает санкцию в размере от 30 до 100 тысяч рублей. "Шайни" – 20-летний уроженец Омска, рэп-исполнитель, у него 875 тысяч слушателей за последний месяц на "Яндекс.Музыке", а наиболее популярный трек "Yeyo!" на YouTube собрал 24 миллиона просмотров.
https://ria.ru/20241210/shtraf-1988295741.html
https://ria.ru/20241112/reper-1983406042.html
россия
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, омск, яндекс.музыка, youtube
Технологии, Россия, Омск, Яндекс.Музыка, YouTube
Рэпера "Шайни" оштрафовали за песни с оскорбительным текстом

Суд в Москве оштрафовал рэпера "Шайни" за песни с оскорбительным текстом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал российского рэпера Никиту Полякова ("Шайни") за размещение в сети песен с оскорбительным текстом, также содержащим нецензурную брань, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в ноябре 2024 года некая гражданка обратилась в полицию с негодованием из-за предстоящего концерта исполнителя, использующего в своих текстах нецензурную брань.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Певицу Сексову оштрафовали на десять тысяч рублей
10 декабря 2024, 01:56
Правоохранители провели проверку, в том числе песни "Fukit", лингвистическим исследованием было установлено, что в "представленных материалах имеются высказывания, в которых используется нецензурная и табуированная лексика, лексика, обозначающая половые органы и действия с ними".
Протокол в отношении Полякова составили из-за проявления явного неуважения к обществу путём исполнения и распространения в сети песен и текстов, "содержащих в себе нецензурную брань, табуированную лексику, оскорбляющую человеческое достоинство, противоречащую общественной нравственности".
Сам "Шайни" в суд не явился, инстанция приняла решение назначить ему штраф за правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В суде не уточнили, о какой сумме идет речь, однако данная статья предусматривает санкцию в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
"Шайни" – 20-летний уроженец Омска, рэп-исполнитель, у него 875 тысяч слушателей за последний месяц на "Яндекс.Музыке", а наиболее популярный трек "Yeyo!" на YouTube собрал 24 миллиона просмотров.
Американский рэпер Дэниел Эрнандес, известный под псевдонимом Tekashi 6ix9ine - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
В США рэпера Tekashi 6ix9ine приговорили к тюремному заключению
12 ноября 2024, 22:32
 
ТехнологииРоссияОмскЯндекс.МузыкаYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала