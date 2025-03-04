https://ria.ru/20250304/reper-2002874887.html
Рэпера "Шайни" оштрафовали за песни с оскорбительным текстом
Рэпера "Шайни" оштрафовали за песни с оскорбительным текстом - РИА Новости, 04.03.2025
Рэпера "Шайни" оштрафовали за песни с оскорбительным текстом
Таганский суд Москвы оштрафовал российского рэпера Никиту Полякова ("Шайни") за размещение в сети песен с оскорбительным текстом, также содержащим нецензурную... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T02:59:00+03:00
2025-03-04T02:59:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал российского рэпера Никиту Полякова ("Шайни") за размещение в сети песен с оскорбительным текстом, также содержащим нецензурную брань, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что в ноябре 2024 года некая гражданка обратилась в полицию с негодованием из-за предстоящего концерта исполнителя, использующего в своих текстах нецензурную брань. Правоохранители провели проверку, в том числе песни "Fukit", лингвистическим исследованием было установлено, что в "представленных материалах имеются высказывания, в которых используется нецензурная и табуированная лексика, лексика, обозначающая половые органы и действия с ними". Протокол в отношении Полякова составили из-за проявления явного неуважения к обществу путём исполнения и распространения в сети песен и текстов, "содержащих в себе нецензурную брань, табуированную лексику, оскорбляющую человеческое достоинство, противоречащую общественной нравственности". Сам "Шайни" в суд не явился, инстанция приняла решение назначить ему штраф за правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В суде не уточнили, о какой сумме идет речь, однако данная статья предусматривает санкцию в размере от 30 до 100 тысяч рублей. "Шайни" – 20-летний уроженец Омска, рэп-исполнитель, у него 875 тысяч слушателей за последний месяц на "Яндекс.Музыке", а наиболее популярный трек "Yeyo!" на YouTube собрал 24 миллиона просмотров.
https://ria.ru/20241210/shtraf-1988295741.html
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Технологии, Россия, Омск, Яндекс.Музыка, YouTube
Рэпера "Шайни" оштрафовали за песни с оскорбительным текстом
Суд в Москве оштрафовал рэпера "Шайни" за песни с оскорбительным текстом
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал российского рэпера Никиту Полякова ("Шайни") за размещение в сети песен с оскорбительным текстом, также содержащим нецензурную брань, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в ноябре 2024 года некая гражданка обратилась в полицию с негодованием из-за предстоящего концерта исполнителя, использующего в своих текстах нецензурную брань.
Правоохранители провели проверку, в том числе песни "Fukit", лингвистическим исследованием было установлено, что в "представленных материалах имеются высказывания, в которых используется нецензурная и табуированная лексика, лексика, обозначающая половые органы и действия с ними".
Протокол в отношении Полякова составили из-за проявления явного неуважения к обществу путём исполнения и распространения в сети песен и текстов, "содержащих в себе нецензурную брань, табуированную лексику, оскорбляющую человеческое достоинство, противоречащую общественной нравственности".
Сам "Шайни" в суд не явился, инстанция приняла решение назначить ему штраф за правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 20.1 КоАП РФ
(мелкое хулиганство). В суде не уточнили, о какой сумме идет речь, однако данная статья предусматривает санкцию в размере от 30 до 100 тысяч рублей.
"Шайни" – 20-летний уроженец Омска
, рэп-исполнитель, у него 875 тысяч слушателей за последний месяц на "Яндекс.Музыке
", а наиболее популярный трек "Yeyo!" на YouTube
собрал 24 миллиона просмотров.