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В Австралии призвали США выплатить России репарации - РИА Новости, 04.03.2025
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09:55 04.03.2025 (обновлено: 10:58 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/reparatsii-2002901947.html
В Австралии призвали США выплатить России репарации
В Австралии призвали США выплатить России репарации - РИА Новости, 04.03.2025
В Австралии призвали США выплатить России репарации
США должны обеспечить репарации всем участникам конфликта на Украине, включая Россию, так как именно Вашингтон организовал и поддерживал конфликт с 2014 года,... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T09:55:00+03:00
2025-03-04T10:58:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 4 мар — РИА Новости. США должны обеспечить репарации всем участникам конфликта на Украине, включая Россию, так как именно Вашингтон организовал и поддерживал конфликт с 2014 года, заявил РИА Новости Эдриан Макрей, депутат австралийского города Порт-Хедленд. По оценке политика, недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине является виной Зеленского, не соответствуют действительности, ведь именно Вашингтон стоял за разжиганием украинского конфликта в 2014 году — во время президентства Барака Обамы. "США захватили Украину в результате переворота в 2014 году и дистанционно управляли ею, ввергнув ее в войну, призванную обескровить Россию. &lt;…&gt; Это не Украина должна США денег. Это США должны Украине (и России, и большей части Ближнего Востока) триллионы военных репараций", — считает Макрей. Он также раскритиковал Трампа за его нежелание прекратить сотрудничество с Израилем. "Хорошая новость в том, что американский президент наконец-то выступил против еврея, который пришел, чтобы обчистить карманы Америки. Плохая новость в том, что это был не (израильский премьер. — Прим. ред.) Нетаньяху", — прокомментировал австралийский депутат непродолжительную встречу Зеленского и Трампа в Белом доме. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250301/zelenskij-2002484312.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, барак обама
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Барак Обама
В Австралии призвали США выплатить России репарации

Макрей: США должны репарации всем участникам конфликта на Украине

© Getty Images / James D. MorganСидней
Сидней - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / James D. Morgan
Сидней. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 4 мар — РИА Новости. США должны обеспечить репарации всем участникам конфликта на Украине, включая Россию, так как именно Вашингтон организовал и поддерживал конфликт с 2014 года, заявил РИА Новости Эдриан Макрей, депутат австралийского города Порт-Хедленд.
По оценке политика, недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине является виной Зеленского, не соответствуют действительности, ведь именно Вашингтон стоял за разжиганием украинского конфликта в 2014 году — во время президентства Барака Обамы.
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"США захватили Украину в результате переворота в 2014 году и дистанционно управляли ею, ввергнув ее в войну, призванную обескровить Россию. <…> Это не Украина должна США денег. Это США должны Украине (и России, и большей части Ближнего Востока) триллионы военных репараций", — считает Макрей.
Он также раскритиковал Трампа за его нежелание прекратить сотрудничество с Израилем.
"Хорошая новость в том, что американский президент наконец-то выступил против еврея, который пришел, чтобы обчистить карманы Америки. Плохая новость в том, что это был не (израильский премьер. — Прим. ред.) Нетаньяху", — прокомментировал австралийский депутат непродолжительную встречу Зеленского и Трампа в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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