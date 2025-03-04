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Счетная палата установила рекорд по возврату средств в бюджеты - РИА Новости, 04.03.2025
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10:10 04.03.2025 (обновлено: 15:27 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/rekord-2002904048.html
Счетная палата установила рекорд по возврату средств в бюджеты
Счетная палата установила рекорд по возврату средств в бюджеты - РИА Новости, 04.03.2025
Счетная палата установила рекорд по возврату средств в бюджеты
Счетная палата России в 2024 году вернула в бюджеты страны 148,9 миллиарда рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на отчет о работе органа. РИА Новости, 04.03.2025
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экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Счетная палата России в 2024 году вернула в бюджеты страны 148,9 миллиарда рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на отчет о работе органа."Счетная палата за 2024 год вернула в бюджеты всех уровней 148,9 миллиарда рублей, из них 96,9 миллиарда — в федеральный бюджет", — говорится в материале.Как подчеркнули в публикации, в прошлом году ведомство вернуло в пять раз больше денежных средств, чем за 2023 год: это стало рекордом за 30-летнюю историю Счетной палаты.В статье указали, что в 2022 году орган вернул в бюджет страны 8,9 миллиарда рублей, а в 2023 году — 26,4 миллиарда.Президент России Владимир Путин в январе заявил, что в 2025 году рассчитывает на дополнительные доходы в федеральном бюджете страны.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Счетная палата установила рекорд по возврату средств в бюджеты

Ведомости: Счетная палата в 2024 году вернула в бюджеты 148,9 миллиарда рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСчетная палата РФ
Счетная палата РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Счетная палата России в 2024 году вернула в бюджеты страны 148,9 миллиарда рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на отчет о работе органа.
«
"Счетная палата за 2024 год вернула в бюджеты всех уровней 148,9 миллиарда рублей, из них 96,9 миллиарда — в федеральный бюджет", — говорится в материале.
Как подчеркнули в публикации, в прошлом году ведомство вернуло в пять раз больше денежных средств, чем за 2023 год: это стало рекордом за 30-летнюю историю Счетной палаты.
В статье указали, что в 2022 году орган вернул в бюджет страны 8,9 миллиарда рублей, а в 2023 году — 26,4 миллиарда.
Президент России Владимир Путин в январе заявил, что в 2025 году рассчитывает на дополнительные доходы в федеральном бюджете страны.
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