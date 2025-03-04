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Завьяловским районом будет руководить один из замов убитого Онищенко - РИА Новости, 04.03.2025
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15:35 04.03.2025 (обновлено: 17:22 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/rayon-2002989709.html
Завьяловским районом будет руководить один из замов убитого Онищенко
Завьяловским районом будет руководить один из замов убитого Онищенко - РИА Новости, 04.03.2025
Завьяловским районом будет руководить один из замов убитого Онищенко
Руководить Завьяловским районом на время следственных действий после убийства главы муниципалитета будет один из замов убитого, сообщил глава Алтайского края... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:35:00+03:00
2025-03-04T17:22:00+03:00
происшествия
завьяловский район
алтайский край
россия
виктор томенко
следственный комитет россии (ск рф)
николай онищенко
убийство главы района на алтае
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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Руководить Завьяловским районом на время следственных действий после убийства главы муниципалитета будет один из замов убитого, сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко. "Большая трагедия произошла сегодня в Завьяловском районе — был убит глава Николай Онищенко, который работал на этом посту с 2022 года. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким… По моему поручению в Завьяловском районе сейчас работает начальник департамента краевого правительства по внутренней политике Николай Губерт. Мы с ним находимся на связи. Пока идут следственные действия, руководить районом будет по решению местных депутатов один из заместителей главы администрации Завьяловского района", - написал Томенко в своём Telegram-канале. Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что Онищенко был убит из огнестрельного оружия днем во вторник при выходе из кафе, задержан подозреваемый - муниципального унитарного предприятия "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района" Анатолий Фенин. По данным СК, после убийства подозреваемый пытался покончить с собой, его доставили в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20250304/onischenko-2002989194.html
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завьяловский район
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происшествия, завьяловский район, алтайский край, россия, виктор томенко, следственный комитет россии (ск рф), николай онищенко, убийство главы района на алтае
Происшествия, Завьяловский район, Алтайский край, Россия, Виктор Томенко, Следственный комитет России (СК РФ), Николай Онищенко, Убийство главы района на Алтае
Завьяловским районом будет руководить один из замов убитого Онищенко

Завьяловским районом на время следствия будет руководить один из замов Онищенко

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияНападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко
Нападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Нападение на главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко
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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Руководить Завьяловским районом на время следственных действий после убийства главы муниципалитета будет один из замов убитого, сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко.
"Большая трагедия произошла сегодня в Завьяловском районе — был убит глава Николай Онищенко, который работал на этом посту с 2022 года. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким… По моему поручению в Завьяловском районе сейчас работает начальник департамента краевого правительства по внутренней политике Николай Губерт. Мы с ним находимся на связи. Пока идут следственные действия, руководить районом будет по решению местных депутатов один из заместителей главы администрации Завьяловского района", - написал Томенко в своём Telegram-канале.
Убийство главы района в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Момент убийства главы района на Алтае попал на видео
Вчера, 15:33
Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что Онищенко был убит из огнестрельного оружия днем во вторник при выходе из кафе, задержан подозреваемый - муниципального унитарного предприятия "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района" Анатолий Фенин.
По данным СК, после убийства подозреваемый пытался покончить с собой, его доставили в медицинское учреждение.
Николай Онищенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Завьяловском районе рассказали, как относились к убитому главе Онищенко
Вчера, 15:19
 
ПроисшествияЗавьяловский районАлтайский крайРоссияВиктор ТоменкоСледственный комитет России (СК РФ)Николай ОнищенкоУбийство главы района на Алтае
 
 
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