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Завьяловским районом будет руководить один из замов убитого Онищенко

Завьяловским районом будет руководить один из замов убитого Онищенко - РИА Новости, 04.03.2025

Завьяловским районом будет руководить один из замов убитого Онищенко

Руководить Завьяловским районом на время следственных действий после убийства главы муниципалитета будет один из замов убитого, сообщил глава Алтайского края... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T15:35:00+03:00

2025-03-04T15:35:00+03:00

2025-03-04T17:22:00+03:00

происшествия

завьяловский район

алтайский край

россия

виктор томенко

следственный комитет россии (ск рф)

николай онищенко

убийство главы района на алтае

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БАРНАУЛ, 4 мар – РИА Новости. Руководить Завьяловским районом на время следственных действий после убийства главы муниципалитета будет один из замов убитого, сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко. "Большая трагедия произошла сегодня в Завьяловском районе — был убит глава Николай Онищенко, который работал на этом посту с 2022 года. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким… По моему поручению в Завьяловском районе сейчас работает начальник департамента краевого правительства по внутренней политике Николай Губерт. Мы с ним находимся на связи. Пока идут следственные действия, руководить районом будет по решению местных депутатов один из заместителей главы администрации Завьяловского района", - написал Томенко в своём Telegram-канале. Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что Онищенко был убит из огнестрельного оружия днем во вторник при выходе из кафе, задержан подозреваемый - муниципального унитарного предприятия "Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса Завьяловского района" Анатолий Фенин. По данным СК, после убийства подозреваемый пытался покончить с собой, его доставили в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20250304/onischenko-2002989194.html

https://ria.ru/20250304/onischenko-2002986222.html

завьяловский район

алтайский край

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происшествия, завьяловский район, алтайский край, россия, виктор томенко, следственный комитет россии (ск рф), николай онищенко, убийство главы района на алтае