https://ria.ru/20250304/rada-2003036396.html

В Раде сравнили приостановку военной помощи Украине от США с Перл-Харбором

В Раде сравнили приостановку военной помощи Украине от США с Перл-Харбором - РИА Новости, 04.03.2025

В Раде сравнили приостановку военной помощи Украине от США с Перл-Харбором

Приостановка США военной помощи Киеву стала для Украины своего рода Перл-Харбором, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T18:02:00+03:00

2025-03-04T18:02:00+03:00

2025-03-04T18:02:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Приостановка США военной помощи Киеву стала для Украины своего рода Перл-Харбором, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Ранее во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник. "Для нас это был своего рода Перл-Харбор, политический Перл-Харбор", - заявил Мережко в интервью американской газете New York Times. По его словам, приостановка США военной помощи похоже на самое страшное предательство. Как пишет газета, после информации о приостановке помощи на Украине "раздавались крики о предательстве". "Но больше, чем гнев, было чувство печали и неверия", - говорится в публикации. Войска японской армии осуществили воздушную атаку на базу ВМС США на Гавайях Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Погибли более 2 тысяч американских военных, еще более тысячи получили ранения, были уничтожены или получили серьезные повреждения более 20 военных кораблей и свыше 300 самолетов. Сражение, считающееся самым трагическим событием на территории США после террористической атаки 11 сентября 2001 года, привело к фактическому началу участия США во Второй мировой войне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250304/politik-2003001881.html

https://ria.ru/20250304/finlyandiya-2002988148.html

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в мире, сша, украина, перл-харбор, дональд трамп, сергей лавров, нато, верховная рада украины