https://ria.ru/20250304/rada-2002974574.html

В Раде заявили, что не обращались к Трампу и конгрессу США

В Раде заявили, что не обращались к Трампу и конгрессу США - РИА Новости, 04.03.2025

В Раде заявили, что не обращались к Трампу и конгрессу США

Украинский депутат Никита Потураев заявил, что Верховная рада не обращалась к президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с поддержкой мирных... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:21:00+03:00

2025-03-04T14:21:00+03:00

2025-03-04T14:21:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Украинский депутат Никита Потураев заявил, что Верховная рада не обращалась к президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с поддержкой мирных инициатив, несмотря на то, что текст обращения опубликован на сайте парламента. Ранее украинские СМИ опубликовали текст обращения Рады к Трампу. В документе парламент Украины поприветствовал мирные инициативы президента США по урегулированию конфликта после перепалки американского лидера с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе, выразив веру в то, что Трамп окажет решающее влияние на прекращение боевых действий. "Прошу обратить внимание представителей медиа: Верховная рада Украины не обращалась ни к кому в Вашингтоне или где-либо в США. Прошу не вводить общественность в заблуждение", - написал Потураев в социальной сети Facebook*.При этом само обращение остается на сайте парламента, а депутат Рады Ирина Геращенко ночью подтверждала, что такое обращение было принято руководством Верховной рады. Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002928341.html

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