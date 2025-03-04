https://ria.ru/20250304/rada-2002921450.html

В Раде заявили, что Трамп подталкивает Украину к капитуляции

В Раде заявили, что Трамп подталкивает Украину к капитуляции - РИА Новости, 04.03.2025

В Раде заявили, что Трамп подталкивает Украину к капитуляции

Президент США Дональд Трамп приостановкой военной помощи Украине будто подталкивает Киев к капитуляции на условиях РФ, жалуется глава комитета Верховной рады по РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T11:21:00+03:00

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2025-03-04T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приостановкой военной помощи Украине будто подталкивает Киев к капитуляции на условиях РФ, жалуется глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США Дональда Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира. "На первый взгляд это выглядит очень плохо. Похоже, что он (Трамп - ред.) подталкивает нас к капитуляции с принятием требований России", - приводит агентство Рейтер слова Мережко. Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002920599.html

https://ria.ru/20250304/priostanovka-2002915526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины