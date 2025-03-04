В Раде заявили, что Трамп подталкивает Украину к капитуляции
Депутат Рады Мережко: Трамп подталкивает Киев к капитуляции на условиях России
© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приостановкой военной помощи Украине будто подталкивает Киев к капитуляции на условиях РФ, жалуется глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США Дональда Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира.
"На первый взгляд это выглядит очень плохо. Похоже, что он (Трамп - ред.) подталкивает нас к капитуляции с принятием требований России", - приводит агентство Рейтер слова Мережко.
Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.