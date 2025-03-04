Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили, что Трамп подталкивает Украину к капитуляции - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/rada-2002921450.html
В Раде заявили, что Трамп подталкивает Украину к капитуляции
В Раде заявили, что Трамп подталкивает Украину к капитуляции - РИА Новости, 04.03.2025
В Раде заявили, что Трамп подталкивает Украину к капитуляции
Президент США Дональд Трамп приостановкой военной помощи Украине будто подталкивает Киев к капитуляции на условиях РФ, жалуется глава комитета Верховной рады по РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:21:00+03:00
2025-03-04T11:21:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15cce268a72b1cd3c09d208472235c63.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приостановкой военной помощи Украине будто подталкивает Киев к капитуляции на условиях РФ, жалуется глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США Дональда Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира. "На первый взгляд это выглядит очень плохо. Похоже, что он (Трамп - ред.) подталкивает нас к капитуляции с принятием требований России", - приводит агентство Рейтер слова Мережко. Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002920599.html
https://ria.ru/20250304/priostanovka-2002915526.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97651bcebf6b293f35e532a1c1ca96c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
В Раде заявили, что Трамп подталкивает Украину к капитуляции

Депутат Рады Мережко: Трамп подталкивает Киев к капитуляции на условиях России

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приостановкой военной помощи Украине будто подталкивает Киев к капитуляции на условиях РФ, жалуется глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
Ранее представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятом администрацией президента США Дональда Трампа решении приостановить предоставление военной помощи Украине, призвав партнеров Вашингтона быть приверженными достижению мира.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Экс-глава МИД Украины призвал осознавать новую реальность
Вчера, 11:15
"На первый взгляд это выглядит очень плохо. Похоже, что он (Трамп - ред.) подталкивает нас к капитуляции с принятием требований России", - приводит агентство Рейтер слова Мережко.
Трамп на минувшей неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Economist раскрыл, как приостановка помощи США ударит по Украине
Вчера, 10:56
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала