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В Раде прокомментировали приостановку США военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
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11:02 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/rada-2002916929.html
В Раде прокомментировали приостановку США военной помощи Украине
В Раде прокомментировали приостановку США военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
В Раде прокомментировали приостановку США военной помощи Украине
Приостановка американской военной помощи Украине станет серьезным и ощутимым ударом по фронту для Киева, признала депутат Верховной рады Ирина Геращенко. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:02:00+03:00
2025-03-04T11:02:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
ирина геращенко
дональд трамп
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Приостановка американской военной помощи Украине станет серьезным и ощутимым ударом по фронту для Киева, признала депутат Верховной рады Ирина Геращенко. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. "Если США приостановят военную помощь Украине, это станет чрезвычайно серьезным и ощутимым ударом. По фронту! И мы обязаны сделать все, чтобы этого не допустить или это исправить", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По ее словам, сейчас необходим серьезный и честный разговор украинских властей с обществом, однако Владимир Зеленский не встречается с украинским парламентом. "Верховная Рада под руководством (спикера Руслана) Стефанчука и слугами (партии Зеленского "Слуга народа" - ред.), которые так и не стали государственными деятелями, полностью утратила субъектность. На прошлой неделе Рада несколько раз провалила требование заслушать министров по соглашению о недрах. Это не только деградация парламента, и искажение народовластия и демократии, а уже создает угрозы для страны", - отметила Геращенко. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002885972.html
https://ria.ru/20250304/tramp-2002900725.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, ирина геращенко, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
В Раде прокомментировали приостановку США военной помощи Украине

Депутат Рады Геращенко: приостановка США помощи Украине ударит по фронту

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Приостановка американской военной помощи Украине станет серьезным и ощутимым ударом по фронту для Киева, признала депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
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"Если США приостановят военную помощь Украине, это станет чрезвычайно серьезным и ощутимым ударом. По фронту! И мы обязаны сделать все, чтобы этого не допустить или это исправить", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
По ее словам, сейчас необходим серьезный и честный разговор украинских властей с обществом, однако Владимир Зеленский не встречается с украинским парламентом.
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"Верховная Рада под руководством (спикера Руслана) Стефанчука и слугами (партии Зеленского "Слуга народа" - ред.), которые так и не стали государственными деятелями, полностью утратила субъектность. На прошлой неделе Рада несколько раз провалила требование заслушать министров по соглашению о недрах. Это не только деградация парламента, и искажение народовластия и демократии, а уже создает угрозы для страны", - отметила Геращенко.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийИрина ГеращенкоДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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