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Dreame показал моющие вертикальные пылесосы с технологией влажной уборки - РИА Новости, 04.03.2025
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Наука
 
17:45 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/pylesosy-2002993700.html
Dreame показал моющие вертикальные пылесосы с технологией влажной уборки
Dreame показал моющие вертикальные пылесосы с технологией влажной уборки - РИА Новости, 04.03.2025
Dreame показал моющие вертикальные пылесосы с технологией влажной уборки
Представлены первые новинки 2025 года бренда бытовой техники Dreame — моющие вертикальные пылесосы Dreame Z30 AquaCycle (Зет-30 Аквацикл) и Z20 AquaCycle... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:45:00+03:00
2025-03-04T17:45:00+03:00
россия
пылесос
наука
технологии
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Представлены первые новинки 2025 года бренда бытовой техники Dreame — моющие вертикальные пылесосы Dreame Z30 AquaCycle (Зет-30 Аквацикл) и Z20 AquaCycle (Зет-20 Аквацикл) получили поддержку новой технологии влажной уборки AquaCycle (аквацикл).Старшая модель Dreame Z30 AquaCycle соединила сухую и влажную уборку "6-в-1". Новинка одной из первой в линейке бренда получила технологию непрерывной подачи воды из резервуара, благодаря чему моющий пылесос способен автономно поддерживать свою чистоту, самостоятельно промывать и отжимать щетки на протяжении всего процесса уборки. Это позволяет не только избавиться от грязных разводов на поверхности, но и сберечь сами полы. Плоская и гибкая конструкция с возможностью поворота на 90 градусов обеспечивает простое маневрирование пылесоса и очистку труднодоступных зон. Резервуар для воды объемом 400 миллилитров обеспечивает уборку на площади до 390 квадратных метров.Пылесос Dreame Z30 AquaCycle развивает мощность всасывания в 310 аэроватт на скорости 150 000 оборотов в минуту. Это позволяет быстро и эффективно проводить уборку. Фильтр HEPA 14 (фильтр высокой эффективности) захватывает частицы, размер которых составляет 0,1 микрометра. Благодаря этой системе, модель эффективно (на 99,9%) борется с аллергенами в помещении, пылевыми клещами, микробами и вирусами, включая кишечную палочку, золотистый стафилококк, вирус гриппа H1N1 и коронавирус 229E.Dreame Z30 AquaCycle оснащен круговой подсветкой двойных щеток CelesTect (ЦелесТект), подсвечивающей скрытые загрязнения, что делает уборку эффективнее — всего же в комплекте поставки пылесоса девять насадок, применение которых закрывает любые сценарии уборки. Так, электрическая мини-щетка отлично справляется с удалением пыли и шерсти домашних животных с мебели в спальне и гостиной, а мягкая щетка удаляет мелкие частицы с требующих осторожного обращения поверхностей, например, рабочего стола.Пылесос в автоматическом режиме работы самостоятельно подбирает мощность для всасывания мелких частиц или крупного мусора, все данные отображаются в режиме реального времени на экране.Dreame Z30 AquaCycle отличается высокой автономностью — емкого аккумулятора хватает на сухую уборку во всем доме на 90 минут без подзарядки. Модель максимально проста в эксплуатации, пылесборник объемом 0,6 литра можно очистить в одно нажатие, все комплектующие пылесоса легко снять и промыть. Хранить устройство и аксессуары к нему предлагается в компактной напольной док-станции, которая отвечает и за его подзарядку.Вторая модель, пылесос Z20 AquaCycle, отличается системой фильтрации, способной улавливать частицы до 0,3 микрометра, отсутствием щетки для груминга домашних животных в комплекте и мощностью всасывания 250 аэроватт (при 140 000 оборотах в минуту). Но универсальный пылесос "5-в-1" также отлично справляется с различными загрязнениями, такими как пыль, мусор и шерсть как на гладких поверхностях, так и на коврах.Технология AquaCycle позволяет удалять даже въевшиеся пятна — здесь возможно беспрерывно мыть полы в течение 40 минут. Встроенная подсветка двойных щеток CelesTect помогает выявлять незаметную глазу грязь. Система уборки автоматически определяет уровень загрязнения и регулирует силу всасывания в зависимости от типа поверхности. Контролировать процесс уборки и выбранный режим можно с помощью дисплея на корпусе устройства.Пылесос может непрерывно выполнять сухую уборку во всем доме в течение 90 минут, с легкостью очищая площадь 200 квадратных метров за один подход. Пылесос хранится в напольной док-станции, что обеспечивает его зарядку, а также экономит время и пространство.Обслуживать Dreame Z20 AquaCycle легко и просто: удаление собранной пыли осуществляется одним нажатием кнопки, а моющиеся компоненты можно использовать повторно. Пылесос сочетает в себе мощность, эффективность и удобство, что делает его отличным выбором для дома.Приобрести новинки можно на официальном сайте Dreame.Стоимость вертикального пылесоса Dreame Z30 AquaCycle - 66 990 рублей.Стоимость вертикального пылесоса Dreame Z20 AquaCycle - 47 992 рублей.Информация о продавце:ООО "МКТ", 107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, площадь Преображенская, дом 8, этаж 27 - помещение LXXXVI, ИНН 7811365157, ОГРН 1079847067046, КПП 771801001.Реклама, DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTD , erid: F7NfYUJCUneRHU4rEEjh
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россия, пылесос, технологии
Россия, пылесос, Наука, Технологии

Dreame показал моющие вертикальные пылесосы с технологией влажной уборки

© Фото : DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTDВертикальный пылесос Dreame Z20 AquaCycle
Вертикальный пылесос Dreame Z20 AquaCycle - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTD
Вертикальный пылесос Dreame Z20 AquaCycle
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Представлены первые новинки 2025 года бренда бытовой техники Dreame — моющие вертикальные пылесосы Dreame Z30 AquaCycle (Зет-30 Аквацикл) и Z20 AquaCycle (Зет-20 Аквацикл) получили поддержку новой технологии влажной уборки AquaCycle (аквацикл).
Старшая модель Dreame Z30 AquaCycle соединила сухую и влажную уборку "6-в-1". Новинка одной из первой в линейке бренда получила технологию непрерывной подачи воды из резервуара, благодаря чему моющий пылесос способен автономно поддерживать свою чистоту, самостоятельно промывать и отжимать щетки на протяжении всего процесса уборки. Это позволяет не только избавиться от грязных разводов на поверхности, но и сберечь сами полы. Плоская и гибкая конструкция с возможностью поворота на 90 градусов обеспечивает простое маневрирование пылесоса и очистку труднодоступных зон. Резервуар для воды объемом 400 миллилитров обеспечивает уборку на площади до 390 квадратных метров.
© Фото : DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTDВертикальный пылесос Dreame Z20 AquaCycle
Вертикальный пылесос Dreame Z20 AquaCycle - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTD
Вертикальный пылесос Dreame Z20 AquaCycle
Пылесос Dreame Z30 AquaCycle развивает мощность всасывания в 310 аэроватт на скорости 150 000 оборотов в минуту. Это позволяет быстро и эффективно проводить уборку. Фильтр HEPA 14 (фильтр высокой эффективности) захватывает частицы, размер которых составляет 0,1 микрометра. Благодаря этой системе, модель эффективно (на 99,9%) борется с аллергенами в помещении, пылевыми клещами, микробами и вирусами, включая кишечную палочку, золотистый стафилококк, вирус гриппа H1N1 и коронавирус 229E.
Dreame Z30 AquaCycle оснащен круговой подсветкой двойных щеток CelesTect (ЦелесТект), подсвечивающей скрытые загрязнения, что делает уборку эффективнее — всего же в комплекте поставки пылесоса девять насадок, применение которых закрывает любые сценарии уборки. Так, электрическая мини-щетка отлично справляется с удалением пыли и шерсти домашних животных с мебели в спальне и гостиной, а мягкая щетка удаляет мелкие частицы с требующих осторожного обращения поверхностей, например, рабочего стола.
© Фото : DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTDВертикальный пылесос Dreame Z20 AquaCycle
Вертикальный пылесос Dreame Z20 AquaCycle - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTD
Вертикальный пылесос Dreame Z20 AquaCycle
Пылесос в автоматическом режиме работы самостоятельно подбирает мощность для всасывания мелких частиц или крупного мусора, все данные отображаются в режиме реального времени на экране.
Dreame Z30 AquaCycle отличается высокой автономностью — емкого аккумулятора хватает на сухую уборку во всем доме на 90 минут без подзарядки. Модель максимально проста в эксплуатации, пылесборник объемом 0,6 литра можно очистить в одно нажатие, все комплектующие пылесоса легко снять и промыть. Хранить устройство и аксессуары к нему предлагается в компактной напольной док-станции, которая отвечает и за его подзарядку.
Вторая модель, пылесос Z20 AquaCycle, отличается системой фильтрации, способной улавливать частицы до 0,3 микрометра, отсутствием щетки для груминга домашних животных в комплекте и мощностью всасывания 250 аэроватт (при 140 000 оборотах в минуту). Но универсальный пылесос "5-в-1" также отлично справляется с различными загрязнениями, такими как пыль, мусор и шерсть как на гладких поверхностях, так и на коврах.
© Фото : DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTDВертикальный пылесос Dreame Z20 AquaCycle
Вертикальный пылесос Dreame Z20 AquaCycle - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTD
Вертикальный пылесос Dreame Z20 AquaCycle
Технология AquaCycle позволяет удалять даже въевшиеся пятна — здесь возможно беспрерывно мыть полы в течение 40 минут. Встроенная подсветка двойных щеток CelesTect помогает выявлять незаметную глазу грязь. Система уборки автоматически определяет уровень загрязнения и регулирует силу всасывания в зависимости от типа поверхности. Контролировать процесс уборки и выбранный режим можно с помощью дисплея на корпусе устройства.
Пылесос может непрерывно выполнять сухую уборку во всем доме в течение 90 минут, с легкостью очищая площадь 200 квадратных метров за один подход. Пылесос хранится в напольной док-станции, что обеспечивает его зарядку, а также экономит время и пространство.
Обслуживать Dreame Z20 AquaCycle легко и просто: удаление собранной пыли осуществляется одним нажатием кнопки, а моющиеся компоненты можно использовать повторно. Пылесос сочетает в себе мощность, эффективность и удобство, что делает его отличным выбором для дома.
© Фото : DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTDВертикальный пылесос Dreame Z20 AquaCycle
Вертикальный пылесос Dreame Z20 AquaCycle - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTD
Вертикальный пылесос Dreame Z20 AquaCycle
Приобрести новинки можно на официальном сайте Dreame.
Стоимость вертикального пылесоса Dreame Z30 AquaCycle - 66 990 рублей.
Стоимость вертикального пылесоса Dreame Z20 AquaCycle - 47 992 рублей.
Информация о продавце:
ООО "МКТ", 107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, площадь Преображенская, дом 8, этаж 27 - помещение LXXXVI, ИНН 7811365157, ОГРН 1079847067046, КПП 771801001.
Реклама, DREAME TRADING (TIANJIN) CO., LTD , erid: F7NfYUJCUneRHU4rEEjh
 
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