https://ria.ru/20250304/putin-2003079001.html

Путин указал Дронову на проблему убыли населения в Новгородской области

Путин указал Дронову на проблему убыли населения в Новгородской области - РИА Новости, 04.03.2025

Путин указал Дронову на проблему убыли населения в Новгородской области

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с и.о губернатора Новгородской области Александром Дроновым во вторник обратил внимание на проблему убыли населения РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T23:06:00+03:00

2025-03-04T23:06:00+03:00

2025-03-04T23:06:00+03:00

россия

новгородская область

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с и.о губернатора Новгородской области Александром Дроновым во вторник обратил внимание на проблему убыли населения в регионе. "Все, что связано с деторождением очень важно. Положительные тенденции есть, но в целом все таки убыль населения продолжается", - сказал Путин. В ходе встречи главе государства был представлен доклад о социально-экономическом развитии региона. Были затронуты вопросы производства беспилотных систем, демографии, здравоохранения и ЖКХ.

https://ria.ru/20250304/vrio-2003077395.html

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россия, новгородская область, владимир путин, общество