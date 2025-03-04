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Путин указал Дронову на проблему убыли населения в Новгородской области
Путин указал Дронову на проблему убыли населения в Новгородской области - РИА Новости, 04.03.2025
Путин указал Дронову на проблему убыли населения в Новгородской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с и.о губернатора Новгородской области Александром Дроновым во вторник обратил внимание на проблему убыли населения РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T23:06:00+03:00
2025-03-04T23:06:00+03:00
2025-03-04T23:06:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с и.о губернатора Новгородской области Александром Дроновым во вторник обратил внимание на проблему убыли населения в регионе. "Все, что связано с деторождением очень важно. Положительные тенденции есть, но в целом все таки убыль населения продолжается", - сказал Путин. В ходе встречи главе государства был представлен доклад о социально-экономическом развитии региона. Были затронуты вопросы производства беспилотных систем, демографии, здравоохранения и ЖКХ.
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россия, новгородская область, владимир путин, общество
Россия, Новгородская область, Владимир Путин, Общество