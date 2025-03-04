https://ria.ru/20250304/putin-2003064404.html

Путин рассказал о сотрудничестве с Мьянмой в области безопасности

Путин рассказал о сотрудничестве с Мьянмой в области безопасности - РИА Новости, 04.03.2025

Путин рассказал о сотрудничестве с Мьянмой в области безопасности

Россия и Мьянма активно, по-партнерски взаимодействуют по вопросам безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T20:22:00+03:00

2025-03-04T20:22:00+03:00

2025-03-04T20:22:00+03:00

мьянма

россия

владимир путин

мин аун хлайн

в мире

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003063290_0:291:2782:1856_1920x0_80_0_0_5ad281474f8e93d3bd1ab31d03866ac0.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма активно, по-партнерски взаимодействуют по вопросам безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. Переговоры Владимира Путина и премьер-министра Союза Мьянмы Мин Аун Хлайна прошли во вторник в Кремле. Премьер Мьянмы в эти дни находился в России с официальным визитом. "Россия и Республика Союз Мьянма активно, по-партнерски сотрудничают в сфере безопасности", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-мьянманских переговоров.

https://ria.ru/20250304/myanma-2002780758.html

мьянма

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мьянма, россия, владимир путин, мин аун хлайн, в мире, безопасность