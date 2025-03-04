Путин приветствовал изучение гражданами Мьянмы русского языка
Путин заявил, что Россия приветствует изучение гражданами Мьянмы русского языка
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ приветствует изучение гражданами Мьянмы русского языка, в планах есть расширение его преподавания и создание в республике совместной общеобразовательной школы.
"В свою очередь в России действуют два мьянмских культурно-религиозных центра. Приветствуем внимание руководства Мьянмы к вопросам изучения гражданами страны русского языка. В настоящее время он преподается в двух престижных университетах, а также в Академии вооруженных сил", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-мьянманских переговоров.
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Он добавил, что в планах есть создание в республике совместной общеобразовательной школы, а также расширение преподавания русского языка по программе "Российский учитель за рубежом".
"В российских вузах обучаются порядка 300 мьянманских студентов. А всего у нас прошли обучение около 10 тысяч специалистов из дружественной нам страны", - добавил глава государства.
Переговоры президента РФ и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна прошли во вторник в Кремле, премьер в эти дни находится в России с официальным визитом.
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