https://ria.ru/20250304/putin-2003064221.html

Путин приветствовал изучение гражданами Мьянмы русского языка

Путин приветствовал изучение гражданами Мьянмы русского языка - РИА Новости, 04.03.2025

Путин приветствовал изучение гражданами Мьянмы русского языка

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ приветствует изучение гражданами Мьянмы русского языка, в планах есть расширение его преподавания и создание в... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T20:20:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ приветствует изучение гражданами Мьянмы русского языка, в планах есть расширение его преподавания и создание в республике совместной общеобразовательной школы. "В свою очередь в России действуют два мьянмских культурно-религиозных центра. Приветствуем внимание руководства Мьянмы к вопросам изучения гражданами страны русского языка. В настоящее время он преподается в двух престижных университетах, а также в Академии вооруженных сил", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-мьянманских переговоров. Он добавил, что в планах есть создание в республике совместной общеобразовательной школы, а также расширение преподавания русского языка по программе "Российский учитель за рубежом". "В российских вузах обучаются порядка 300 мьянманских студентов. А всего у нас прошли обучение около 10 тысяч специалистов из дружественной нам страны", - добавил глава государства. Переговоры президента РФ и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна прошли во вторник в Кремле, премьер в эти дни находится в России с официальным визитом.

https://ria.ru/20250304/putin-2003027028.html

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россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн, в мире