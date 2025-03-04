Россия и Мьянма по международным вопросам очень близки, заявил Путин
Путин: позиции России и Мьянмы по международным вопросам очень близки
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Позиции России и Мьянмы по международным вопросам очень близки, страны координируют усилия на мировой арене, заявил президент РФ Владимир Путин.
Переговоры Путина и премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна проходят во вторник в Кремле. Премьер Мьянмы в эти дни находится в России с официальным визитом.
"В ходе переговоров затронули и актуальные международные проблемы. Позиции России и Мьянмы по многим из них практически совпадают или очень близки. Мы координируем усилия на ключевых многосторонних площадках", - сказал Путин в заявлении по итогам российско-мьянманских переговоров.