https://ria.ru/20250304/putin-2003063114.html

Россия и Мьянма по международным вопросам очень близки, заявил Путин

Россия и Мьянма по международным вопросам очень близки, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2025

Россия и Мьянма по международным вопросам очень близки, заявил Путин

Позиции России и Мьянмы по международным вопросам очень близки, страны координируют усилия на мировой арене, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T20:12:00+03:00

2025-03-04T20:12:00+03:00

2025-03-04T20:13:00+03:00

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Позиции России и Мьянмы по международным вопросам очень близки, страны координируют усилия на мировой арене, заявил президент РФ Владимир Путин. Переговоры Путина и премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна проходят во вторник в Кремле. Премьер Мьянмы в эти дни находится в России с официальным визитом. "В ходе переговоров затронули и актуальные международные проблемы. Позиции России и Мьянмы по многим из них практически совпадают или очень близки. Мы координируем усилия на ключевых многосторонних площадках", - сказал Путин в заявлении по итогам российско-мьянманских переговоров.

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в мире, россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн