https://ria.ru/20250304/putin-2003061506.html
Россию и Мьянму связывают крепкие узы дружбы, заявил Путин
Россию и Мьянму связывают крепкие узы дружбы, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2025
Россию и Мьянму связывают крепкие узы дружбы, заявил Путин
Россию и Мьянму связывают крепкие узы дружбы, это доказывают переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:57:00+03:00
2025-03-04T19:57:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россию и Мьянму связывают крепкие узы дружбы, это доказывают переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши страны связывают по-настоящему крепкие узы дружбы, традиции, поддержка и взаимопомощь. Все это еще раз отчетливо подтвердили состоявшиеся у нас с господином Мин Аун Хлайном обстоятельные и конструктивные переговоры", - сказал Путин в заявлении по итогам российско-мьянманских переговоров.Он отметил, что в этом году исполнится 25 лет подписания декларации об основах дружественных отношений между двумя странами. Он также напомнил, что еще в 1948 году Советский Союз одним из первых признал независимость молодой Республики Союз Мьянма.
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россия, в мире, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн
Россия, В мире, Мьянма, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн
Россию и Мьянму связывают крепкие узы дружбы, заявил Путин
Путин: Россию и Мьянму связывают крепкие узы дружбы, это доказывают переговоры