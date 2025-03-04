https://ria.ru/20250304/putin-2003061406.html
Путин счел энергетику стратегическим направлением сотрудничества с Мьянмой
Путин счел энергетику стратегическим направлением сотрудничества с Мьянмой - РИА Новости, 04.03.2025
Путин счел энергетику стратегическим направлением сотрудничества с Мьянмой
Президент России Владимир Путин назвал энергетику стратегическим направлением сотрудничества РФ и Мьянмы. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:56:00+03:00
2025-03-04T19:56:00+03:00
2025-03-04T20:02:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал энергетику стратегическим направлением сотрудничества РФ и Мьянмы."Стратегическим направлением двустороннего сотрудничества является энергетика", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-мьянманских переговоров.Переговоры Владимира Путина и премьер-министра Союза Мьянмы Мин Аун Хлайна прошли во вторник в Кремле. Премьер Мьянмы в эти дни находился в России с официальным визитом.
https://ria.ru/20250304/itogi-2003058630.html
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мьянма, россия, в мире, владимир путин, мин аун хлайн
Мьянма, Россия, В мире, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн
Путин счел энергетику стратегическим направлением сотрудничества с Мьянмой
Путин указал на стратегическую важность энергетического сотрудничества с Мьянмой