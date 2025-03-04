https://ria.ru/20250304/putin-2003060710.html

Россия будет углублять торговое сотрудничество с Мьянмой, заявил Путин

Россия будет углублять торговое сотрудничество с Мьянмой, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2025

Россия будет углублять торговое сотрудничество с Мьянмой, заявил Путин

Россия и Мьянма намерены углублять сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, заявил президент Владимир Путин. Основные тезисы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2025

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россия

мьянма

владимир путин

мин аун хлайн

самара

москва

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия и Мьянма намерены углублять сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, заявил президент Владимир Путин. Основные тезисы — в материале РИА Новости."В новом совместном заявлении подтверждены ключевые принципы российско-мьянмского партнерства. Речь идет и о дальнейшем углублении взаимодействия в сфере торговли и инвестиций".Премьер Мьянмы в эти дни находится в России с официальным визитом. Лидеры двух стран приняли совместное заявление по итогам встречи в Москве. Основные положения документа: Российский президент отметил, что в этом году исполнится 25 лет подписания декларации об основах дружественных отношений между двумя странами. Он также напомнил, что еще в 1948 году Советский Союз одним из первых признал независимость молодой Республики Союз Мьянма.

https://ria.ru/20250304/putin-2003027028.html

https://ria.ru/20250304/mjanma-2002969608.html

россия

мьянма

самара

москва

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россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн, самара, москва