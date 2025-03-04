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Россия будет углублять торговое сотрудничество с Мьянмой, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2025
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19:53 04.03.2025 (обновлено: 21:27 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/putin-2003060710.html
Россия будет углублять торговое сотрудничество с Мьянмой, заявил Путин
Россия будет углублять торговое сотрудничество с Мьянмой, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2025
Россия будет углублять торговое сотрудничество с Мьянмой, заявил Путин
Россия и Мьянма намерены углублять сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, заявил президент Владимир Путин. Основные тезисы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2025
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россия
мьянма
владимир путин
мин аун хлайн
самара
москва
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия и Мьянма намерены углублять сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, заявил президент Владимир Путин. Основные тезисы — в материале РИА Новости.&quot;В новом совместном заявлении подтверждены ключевые принципы российско-мьянмского партнерства. Речь идет и о дальнейшем углублении взаимодействия в сфере торговли и инвестиций&quot;.Премьер Мьянмы в эти дни находится в России с официальным визитом. Лидеры двух стран приняли совместное заявление по итогам встречи в Москве. Основные положения документа: Российский президент отметил, что в этом году исполнится 25 лет подписания декларации об основах дружественных отношений между двумя странами. Он также напомнил, что еще в 1948 году Советский Союз одним из первых признал независимость молодой Республики Союз Мьянма.
https://ria.ru/20250304/putin-2003027028.html
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россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн, самара, москва
Россия, Мьянма, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн, Самара, Москва
Россия будет углублять торговое сотрудничество с Мьянмой, заявил Путин

Путин: Россия и Мьянма будут углублять сотрудничество в торговле и инвестициях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи
Президент Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия и Мьянма намерены углублять сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, заявил президент Владимир Путин. Основные тезисы — в материале РИА Новости.
«

"В новом совместном заявлении подтверждены ключевые принципы российско-мьянмского партнерства. Речь идет и о дальнейшем углублении взаимодействия в сфере торговли и инвестиций".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Российский лидер назвал свои переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном обстоятельными и конструктивными;
  • Путин считает энергетику стратегическим направлением сотрудничества;
  • две страны связывают крепкие узы дружбы;
  • Москва поддерживает усилия Мьянмы по социально-экономическому развитию;
  • Россия надежно обеспечивает Мьянму востребованными энергоресурсами;
  • страны прорабатывают возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики;
  • решение о строительстве в Мьянме АЭС малой мощности обеспечит ее дешевой и экологически безопасной энергией, создаст рабочие места;
  • на повестке дня появление культурного центра России и православного храма в Мьянме;
  • Путин пригласил премьера Мьянмы принять участие в праздновании 80-летия Победы;
  • позиции государств по международным вопросам очень близки, страны координируют усилия на мировой арене;
  • премьер Мьянмы посетит ракетно-космический центр в Самаре.
Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Премьер Мьянмы подарил Путину книги о России
Вчера, 17:35
Премьер Мьянмы в эти дни находится в России с официальным визитом. Лидеры двух стран приняли совместное заявление по итогам встречи в Москве.
Основные положения документа:
  • переговоры прошли в теплой и дружественной атмосфере;
  • Россия и Мьянма подтвердили готовность к дальнейшему углублению военного и военно-технического сотрудничества;
  • два государства фиксируют попытки ряда стран Запада оказать давление на Международный суд ООН с целью фабрикации обвинений против других стран;
  • Россия и Мьянма намерены совместно противодействовать деструктивной роли МУС;
  • Россия и Мьянма привержены развитию справедливой, многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации (ВТО);
  • Москва и Нейпьидо намерены прикладывать усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе;
  • страны подтвердили курс на расширение двустороннего сотрудничества во всех областях;
  • Россия и Мьянма договорились продвигать сотрудничество в экономике, энергетике и туризме;
  • лидеры двух стран положительно оценили высокую динамику политического диалога между двумя странами и договорились способствовать регулярным контактам на различных уровнях;
  • Россия поддержала планы по проведению всеобщих выборов в Мьянме в 2025 году и усилия республики по достижению мира и стабильности.
Российский президент отметил, что в этом году исполнится 25 лет подписания декларации об основах дружественных отношений между двумя странами. Он также напомнил, что еще в 1948 году Советский Союз одним из первых признал независимость молодой Республики Союз Мьянма.
Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Премьер Мьянмы заявил о намерении открыть два генконсульства в России
Вчера, 14:09
 
РоссияМьянмаВладимир ПутинМин Аун ХлайнСамараМосква
 
 
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