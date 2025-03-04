Россия будет углублять торговое сотрудничество с Мьянмой, заявил Путин
Путин: Россия и Мьянма будут углублять сотрудничество в торговле и инвестициях
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи
Президент Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россия и Мьянма намерены углублять сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, заявил президент Владимир Путин. Основные тезисы — в материале РИА Новости.
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"В новом совместном заявлении подтверждены ключевые принципы российско-мьянмского партнерства. Речь идет и о дальнейшем углублении взаимодействия в сфере торговли и инвестиций".
- Российский лидер назвал свои переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном обстоятельными и конструктивными;
- Путин считает энергетику стратегическим направлением сотрудничества;
- две страны связывают крепкие узы дружбы;
- Москва поддерживает усилия Мьянмы по социально-экономическому развитию;
- Россия надежно обеспечивает Мьянму востребованными энергоресурсами;
- страны прорабатывают возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики;
- решение о строительстве в Мьянме АЭС малой мощности обеспечит ее дешевой и экологически безопасной энергией, создаст рабочие места;
- на повестке дня появление культурного центра России и православного храма в Мьянме;
- Путин пригласил премьера Мьянмы принять участие в праздновании 80-летия Победы;
- позиции государств по международным вопросам очень близки, страны координируют усилия на мировой арене;
- премьер Мьянмы посетит ракетно-космический центр в Самаре.
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Премьер Мьянмы в эти дни находится в России с официальным визитом. Лидеры двух стран приняли совместное заявление по итогам встречи в Москве.
Основные положения документа:
- переговоры прошли в теплой и дружественной атмосфере;
- Россия и Мьянма подтвердили готовность к дальнейшему углублению военного и военно-технического сотрудничества;
- два государства фиксируют попытки ряда стран Запада оказать давление на Международный суд ООН с целью фабрикации обвинений против других стран;
- Россия и Мьянма намерены совместно противодействовать деструктивной роли МУС;
- Россия и Мьянма привержены развитию справедливой, многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации (ВТО);
- Москва и Нейпьидо намерены прикладывать усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе;
- страны подтвердили курс на расширение двустороннего сотрудничества во всех областях;
- Россия и Мьянма договорились продвигать сотрудничество в экономике, энергетике и туризме;
- лидеры двух стран положительно оценили высокую динамику политического диалога между двумя странами и договорились способствовать регулярным контактам на различных уровнях;
- Россия поддержала планы по проведению всеобщих выборов в Мьянме в 2025 году и усилия республики по достижению мира и стабильности.
Российский президент отметил, что в этом году исполнится 25 лет подписания декларации об основах дружественных отношений между двумя странами. Он также напомнил, что еще в 1948 году Советский Союз одним из первых признал независимость молодой Республики Союз Мьянма.