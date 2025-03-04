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Путин назвал переговоры с премьером Мьянмы обстоятельными - РИА Новости, 04.03.2025
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19:50 04.03.2025 (обновлено: 20:08 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/putin-2003060225.html
Путин назвал переговоры с премьером Мьянмы обстоятельными
Путин назвал переговоры с премьером Мьянмы обстоятельными - РИА Новости, 04.03.2025
Путин назвал переговоры с премьером Мьянмы обстоятельными
Президент России Владимир Путин назвал свои переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном обстоятельными и конструктивными. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T19:50:00+03:00
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мьянма
россия
москва
владимир путин
мин аун хлайн
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал свои переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном обстоятельными и конструктивными.Премьер-министр Мьянмы прибыл в Москву в понедельник днем."Наши страны связывают по-настоящему крепкие узы дружбы, традиции поддержки и взаимопомощи. Все это ещё раз отчётливо подтвердили состоявшиеся у нас с господином Мин Аун Хлайном обстоятельные и конструктивные переговоры", - сказал Путин по итогам российско-мьянманских переговоров.
https://ria.ru/20250304/putin-2003061506.html
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мьянма, россия, москва, владимир путин, мин аун хлайн
Мьянма, Россия, Москва, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн
Путин назвал переговоры с премьером Мьянмы обстоятельными

Путин назвал переговоры с премьером Мьянмы обстоятельными и конструктивными

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 4 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 4 марта 2025
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал свои переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном обстоятельными и конструктивными.
Премьер-министр Мьянмы прибыл в Москву в понедельник днем.
"Наши страны связывают по-настоящему крепкие узы дружбы, традиции поддержки и взаимопомощи. Все это ещё раз отчётливо подтвердили состоявшиеся у нас с господином Мин Аун Хлайном обстоятельные и конструктивные переговоры", - сказал Путин по итогам российско-мьянманских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Россию и Мьянму связывают крепкие узы дружбы, заявил Путин
Вчера, 19:57
 
МьянмаРоссияМоскваВладимир ПутинМин Аун Хлайн
 
 
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