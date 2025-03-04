https://ria.ru/20250304/putin-2003060225.html

Путин назвал переговоры с премьером Мьянмы обстоятельными

Путин назвал переговоры с премьером Мьянмы обстоятельными - РИА Новости, 04.03.2025

Путин назвал переговоры с премьером Мьянмы обстоятельными

Президент России Владимир Путин назвал свои переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном обстоятельными и конструктивными. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T19:50:00+03:00

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мьянма

россия

москва

владимир путин

мин аун хлайн

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал свои переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном обстоятельными и конструктивными.Премьер-министр Мьянмы прибыл в Москву в понедельник днем."Наши страны связывают по-настоящему крепкие узы дружбы, традиции поддержки и взаимопомощи. Все это ещё раз отчётливо подтвердили состоявшиеся у нас с господином Мин Аун Хлайном обстоятельные и конструктивные переговоры", - сказал Путин по итогам российско-мьянманских переговоров.

https://ria.ru/20250304/putin-2003061506.html

мьянма

россия

москва

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мьянма, россия, москва, владимир путин, мин аун хлайн