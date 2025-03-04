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Путин назвал визит премьера Мьянмы полезным
Путин назвал визит премьера Мьянмы полезным - РИА Новости, 04.03.2025
Путин назвал визит премьера Мьянмы полезным
Президент России Владимир Путин выразил уверенность что официальный визит в РФ премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна с посещением нескольких российских городов РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:44:00+03:00
2025-03-04T17:44:00+03:00
2025-03-04T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность что официальный визит в РФ премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна с посещением нескольких российских городов станет полезным и интересным. Премьер-министр Мьянмы прибыл в Москву накануне днем. Президент России в начале переговоров отметил, что рад видеть Хлайна в Москве, добавив, что премьер Мьянмы не в первый раз приехал в Россию. "На этот раз у вас очень большая программа с посещением трех городов дополнительно. Уверен, что это будет и полезно, и интересно", - сказал Путин на встрече в Кремле во вторник.
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мьянма, россия, владимир путин, мин аун хлайн, в мире
Мьянма, Россия, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн, В мире
Путин назвал визит премьера Мьянмы полезным
Путин назвал тур премьера Мьянмы по российским городам полезным