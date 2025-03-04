https://ria.ru/20250304/putin-2003030217.html

Путин назвал визит премьера Мьянмы полезным

Путин назвал визит премьера Мьянмы полезным - РИА Новости, 04.03.2025

Путин назвал визит премьера Мьянмы полезным

Президент России Владимир Путин выразил уверенность что официальный визит в РФ премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна с посещением нескольких российских городов РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T17:44:00+03:00

2025-03-04T17:44:00+03:00

2025-03-04T17:44:00+03:00

мьянма

россия

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мин аун хлайн

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность что официальный визит в РФ премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна с посещением нескольких российских городов станет полезным и интересным. Премьер-министр Мьянмы прибыл в Москву накануне днем. Президент России в начале переговоров отметил, что рад видеть Хлайна в Москве, добавив, что премьер Мьянмы не в первый раз приехал в Россию. "На этот раз у вас очень большая программа с посещением трех городов дополнительно. Уверен, что это будет и полезно, и интересно", - сказал Путин на встрече в Кремле во вторник.

https://ria.ru/20250304/putin-2003018288.html

мьянма

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мьянма, россия, владимир путин, мин аун хлайн, в мире