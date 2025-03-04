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Премьер Мьянмы поблагодарил Путина за теплый прием
Премьер Мьянмы поблагодарил Путина за теплый прием - РИА Новости, 04.03.2025
Премьер Мьянмы поблагодарил Путина за теплый прием
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за теплый прием, добавив, что чувствует себя в России как дома. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:41:00+03:00
2025-03-04T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за теплый прием, добавив, что чувствует себя в России как дома. "Я хочу выразить благодарность за то, что вы оказали теплый прием. Для меня это одиннадцатый визит в Россию. Это показывает, что Россия для меня дружественная страна", - сказал он в ходе встречи в Кремле. Как отметил премьер Мьянмы, в РФ он чувствует себя как дома. Премьер Мьянмы в эти дни находится в Москве с официальным визитом. Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. После беседы Путина и Мин Аун Хлайна российско-мьянманские переговоры продолжатся в формате официального завтрака. Лидеры намерены обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы. По итогам встречи стороны планируют принять совместное заявление, а также подписать ряд межправительственных и межведомственных документов. Кроме того, лидеры сделают заявления для СМИ.
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россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн, в мире
Россия, Мьянма, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн, В мире
Премьер Мьянмы поблагодарил Путина за теплый прием
Премьер Мьянмы поблагодарил Путина за прием, назвав Россию дружественной страной