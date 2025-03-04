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Премьер Мьянмы поблагодарил Путина за теплый прием - РИА Новости, 04.03.2025
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17:41 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/putin-2003029160.html
Премьер Мьянмы поблагодарил Путина за теплый прием
Премьер Мьянмы поблагодарил Путина за теплый прием - РИА Новости, 04.03.2025
Премьер Мьянмы поблагодарил Путина за теплый прием
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за теплый прием, добавив, что чувствует себя в России как дома. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:41:00+03:00
2025-03-04T17:41:00+03:00
россия
мьянма
владимир путин
мин аун хлайн
в мире
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за теплый прием, добавив, что чувствует себя в России как дома. "Я хочу выразить благодарность за то, что вы оказали теплый прием. Для меня это одиннадцатый визит в Россию. Это показывает, что Россия для меня дружественная страна", - сказал он в ходе встречи в Кремле. Как отметил премьер Мьянмы, в РФ он чувствует себя как дома. Премьер Мьянмы в эти дни находится в Москве с официальным визитом. Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. После беседы Путина и Мин Аун Хлайна российско-мьянманские переговоры продолжатся в формате официального завтрака. Лидеры намерены обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы. По итогам встречи стороны планируют принять совместное заявление, а также подписать ряд межправительственных и межведомственных документов. Кроме того, лидеры сделают заявления для СМИ.
https://ria.ru/20250304/putin-2003024921.html
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россия, мьянма, владимир путин, мин аун хлайн, в мире
Россия, Мьянма, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн, В мире
Премьер Мьянмы поблагодарил Путина за теплый прием

Премьер Мьянмы поблагодарил Путина за прием, назвав Россию дружественной страной

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн во время встречи
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за теплый прием, добавив, что чувствует себя в России как дома.
"Я хочу выразить благодарность за то, что вы оказали теплый прием. Для меня это одиннадцатый визит в Россию. Это показывает, что Россия для меня дружественная страна", - сказал он в ходе встречи в Кремле.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Путин рассказал о развитии отношений с Мьянмой
Вчера, 17:30
Как отметил премьер Мьянмы, в РФ он чувствует себя как дома.
Премьер Мьянмы в эти дни находится в Москве с официальным визитом. Встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. После беседы Путина и Мин Аун Хлайна российско-мьянманские переговоры продолжатся в формате официального завтрака.
Лидеры намерены обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы.
По итогам встречи стороны планируют принять совместное заявление, а также подписать ряд межправительственных и межведомственных документов. Кроме того, лидеры сделают заявления для СМИ.
Путин поблагодарил за слонят, подаренных Мьянмой - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Путин поблагодарил премьера Мьянмы за подаренных слонят
Вчера, 17:06
 
РоссияМьянмаВладимир ПутинМин Аун ХлайнВ мире
 
 
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